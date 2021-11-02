Astra company – Переможець премії "Вибір Країни" 2021!

Сьогодні ASTRA company — це потужний виробничий комплекс, більше 8 тисяч постійних клієнтів, власний логістичний центр з послугою доставки в усі куточки України!

ASTRA company входить у ТОП-5 провідних імпортерів рулонної тонколистової сталі в Україні. Ми імпортуємо з Європи та Азії понад 21 000 тонн на рік сертифікованого рулонного металу. Сучасні виробничі потужності дозволяють забезпечувати наших клієнтів якісними покрівельними і фасадними матеріалами власного виробництва з тонколистової сталі у найкоротші терміни.

Ми пропонуємо не тільки стандартні вироби, а й виконуємо індивідуальні замовлення. Щомісяця ми виготовляємо та відвантажуємо понад 1000 т. готової продукції. Великі складські площі дозволяють доукомплектовувати замовлення покупців широким асортиментом будівельних матеріалів по привабливим цінам від провідних виробників. Висококваліфікований персонал забезпечує безперебійні поставки будівельних матеріалів по всій Україні вже майже 30 років!

Досвід роботи нашої компанії на ринку будівельних матеріалів наближається до 30-ти річного ювілею.

Сьогодні кожен день для бізнесу – справжній виклик. Але нам вдається тримати планку, рости і розвиватися в умовах карантинних обмежень. Пристосовуватися до нових реалій довелося швидко і ми були до цього готові! Нам допоміг багаторічний досвід, принципи партнерства і відкритості в роботі з клієнтами, злагодженість всієї команди, чіткі цілі і повне розуміння як до них йти, а також, готовність змінюватися, бути гнучкими, відкритими для експериментів.

Карантинні обмеження допомогли під іншим кутом подивитися на перспективи росту нашої компанії. Аби задовольнити потреби сучасного споживача, який все частіше робить покупки онлайн та активно користується мобільними додатками, ми впроваджуємо діджиталізацію бізнесу і розвиваємо інтернет-магазин. Фахівці компанії працюють над оптимізацією сайту, розробкою зручного мобільного додатку, удосконаленням клієнтського онлайн-сервісу, а також модернізують систему роботи логістичного центру.

“Отримати відзнаку «Вибір країни» – це підтвердження нашої ефективності. Ми вдячні всій нашій команді, яка змогла налаштуватися на ефективну віддалену роботу і не зменшити темп, виконати поставлені цілі і зробити ще один великий крок до мети! Отримувати такі нагороди – справжня мотивація для нас!

“Вибір Країни” – для нашої команди є визнанням професіоналізму і відданості своїй справі!

Люди – наша основна цінність! Ми і надалі плануємо будувати відкриті і надійні відносини з клієнтами і партнерами. Розвивати сервісність, оптимізувати бізнес процеси для комфорту співпраці з нашою компанією!”

Директор ТОВ БФ Астра Черевань Ю.М.

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