Bitbon – ключ для України у світ інноваційної платформної економіки

Суть у тому, що кожна людина може встановити собі додаток та отримати доступ до екосистеми сервісів цієї соціальної мережі. Все відбувається у правовій площині та з дотриманням усіх міжнародних стандартів. Bitbon також за своєю природою є програмним забезпеченням, а не криптовалютою. З його допомогою можна створювати нові методи управління правами на майно. За допомогою сервісів, наприклад, таких як One Space, користувачі цієї соціальної мережі можуть токенізувати різні види майна та правовідносин, а також здійснювати між собою угоди у новий спосіб і вести електронну комерцію з новим рівнем ефективності.

Така розробка компанії «Сімкорд» і її керівника Олександра Кудь є унікальною для України та всього світу. При цьому Компанія не працює і ніколи не була пов'язана з криптовалютами й криптоактивами. Розвиток Системи Bitbon, як і робота всієї компанії, ґрунтується виключно на результатах наукових досліджень і на аналізі світових тенденцій. Це принципово новий підхід та розуміння ролі технології блокчейн у суспільних відносинах, а також застосування нових принципів у модернізації електронної комерції.

Підхід компанії «Сімкорд» такий: технологія блокчейн - це насамперед технологія зберігання та запису об'єктів обліку (майна), а токени блокчейну - це інструменти обліку. Тобто якщо проводити аналогію з бухгалтерським обліком, то токен в цьому випадку є інвентарним номером і присвоюється конкретному виду майна, облік якого ведеться з допомогою технології блокчейн. Криптовалюти чи криптоактиви ніяк не пов'язані з реальним майном, хоча за своєю природою також є токенами. Тому Компанія солідарна з думкою фахівців міжнародних організацій, у тому, що всі операції з криптоактивами несуть у собі високий ризик, з усіма наслідками. На відміну від криптовалют, цифровий актив Bitbon має правовий зв'язок з реальним майном. Компанія першою у світі ще у 2017 році продемонструвала та опублікувала реальний юридичний механізм зв'язку майна з токеном блокчейну та обліку прав користування майном за допомогою цифрового активу Bitbon. Система Bitbon є також інформаційною платформою і заснована на прозорому правовому фундаменті, у кожного користувача є свій обліковий запис, а також статус та роль у системі. Децентралізація Системи Bitbon реалізується у двох аспектах, у технологічному та економіко-правовому, забезпечуючи тим самим високий ступінь довіри до екосистеми загалом. Реєстри обліку прав на майно та угоди з ним у Системі Bitbon публічно доступні та оновлюються в режимі реального часу. За своєю суттю Система Bitbon є першою і поки що єдиною у світі спробою реалізувати широкий спектр суспільних відносин у рамках єдиної цифрової екосистеми, пов'язаної з реальним сектором економіки. Місія Спільноти Системи Bitbon – встановити баланс інтересів між Користувачем системи та державою.