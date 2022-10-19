Мережа АЗК UPG реалізує виключно європейське якісне пальне стандарту Євро-5

Як повідомляє liga.net, компанія оперативно налагодила співпрацю з європейськими партнерами. Тож усі види пального UPG відповідають стандарту Євро-5. Водночас компанія зуміла зберегти стабільну та лояльну цінову політику завдяки наявності власного автопарку та оптимізації логістичних витрат. Сьогодні на АЗК UPG можна придбати А-95, газ та дизель, а також брендовий бензин upg100 та upg95.

Кожна партія пального має сертифікат якості виробника, з яким клієнти завжди можуть ознайомитися в куточку споживача, що розташований на всіх АЗК мережі.

Мережа АЗК пропонує власникам потужних та сучасних авто свій брендовий бензин upg100. Таким пальним можна заправляти авто, на дверцятах бака якого зазначене октанове число 98 чи вище.

Європейський бензин. Фото: пресцентр АЗК UPG

«Сотка» гарантує легкий розгін автівки та плавний запуск двигуна. Фахівці наголошують: такий вид бензину стійкий до детонації. У процесі згоряння він виділяє більшу кількість енергії, що мінімізує його витрати.

upg100 не має жодних присадок та домішок. Відсоток сірки у продукті незначний, що є важливою перевагою преміального пального.

Крім того, «сотий» від UPG має низький вміст бензолу та ароматичних вуглеводнів, що береже деталі автомобіля від корозії.

На всіх АЗК мережі водії можуть придбати як звичайний бензин А-95, так і брендовий upg95. Його октанове число вище позначки 95 та варіюється залежно від партії поставок.

Обидва види пального не містять присадок та домішок. Зокрема, вміст сірки, бензолу та ароматичних вуглеводнів значно нижчий від допустимих показників відповідно до норм ДСТУ.

Дизельне пальне від UPG також є якісним продуктом. Його перевагою є показник цетанового числа. Він визначає здатність рідини до займання в камері згоряння. Наприклад, цетанове число літнього EURO DIESEL від UPG становить 52 та вище, хоча за стандартом Євро-5 цей показник має становити не менше 51 одиниці.

Для зручності клієнтів усі автозаправні комплекси UPG обладнані сучасними газороздавальними колонками. Компанія реалізує найпоширеніший вид газового пального – пропан-бутан.

Основною характеристикою газу залишається октанове число. У продукті від UPG це число в межах 105-108 одиниць. Згідно ж із дослідженнями фахівців цей показник не має бути нижчим за 99 одиниць. Завдяки високому октановому числу пального ресурс двигуна зростає удвічі.

Від якості пального на АЗК залежить репутація компанії, а це – основний нематеріальний актив UPG. Тому щоб висока якість нафтопродуктів зберігалася від виробника до колонки АЗК, компанія здійснює ретельний контроль кожної ланки на його шляху до споживача.