Об’єдналися на парковці, щоб зібрати 740 000 гривень для допомоги Запоріжжю

12 вересня, благодійний вечір "Нескорені серця", організований фондом SAFE, став справжньою подією національного масштабу. В серці Києва зібралися небайдужі українці, представники бізнесу, культури та мистецтва, щоб висловити свою солідарність героїчному Запоріжжю, яке щодня зазнає руйнівних атак російських окупантів.

Захід, присвячений відродженню козацьких традицій, став потужним імпульсом для збору коштів на закупівлю медичного обладнання для лікарень міста, які щодня приймають поранених захисників та цивільних.

В рамках події був проведений аукціон унікальних лотів: книга Володимира Реброва, підписана Валерієм Залужним, комплект прикрас від бренду SYDORA, прапор з автографами олімпійських чемпіонів, який презентувала Олена Кравацька, та багато інших цінних лотів знайшли своїх нових власників. Загально на події зібрали 740 000 гривень.

Відбулася виставка робіт українських митців: на локації були представлені твори сучасних художників. Одним з найяскравіших моментів вечора стала церемонія посвяти в козаки, яка відбулася за участі сили природи. Блискавка, гроза та сильна злива почалися під час події, тож гості перейшли на парковку, де продовжилася подія. І цей сакральний обряд, відроджений на благодійному заході, став символом незламності українського духу та непереможності нашої нації.

Ведучий вечора Роман Міщеряков та інші артисти, зокрема TAYANNA, Олена Тополя та KÓRNEL своїми виступами створили особливу атмосферу єдності та підтримки, об’єднавшись виконали спільно гімн України. Долучилися й актори кіно та театру: Олекса Зорін, Леся Самаєва та Наталі Бабенко.

Захід підтримали такі компанії: НАЕК “Енергоатом”, “Атомпрофспілка”, “Твої тканини”, SPARTABOX, Юр'ївський завод натуральної олії та інші. Доєдналися представники державних установ, організацій, зокрема начальник Енергодарської міської військової адміністрації Дмитро Орлов тощо. Благодійний вечір зафільмували такі фотографи як Вальдемар Горлушко та Бутилов Олександр.

Цей благодійний вечір об’єднав енергодарців, мешканців Запоріжжя та всю Україну, він надовго закарбується в серцях учасників, адже атмосфера була неперевершеною і ніякі обставини не завадили проведенню події.

Захід вкотре показав, що українці, маючи спільну мету, знайдуть будь-які методи, як досягти її.