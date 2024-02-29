Сильніші за метал - Чернігівський «Завод металоконструкцій та металооснастки»

Присвоєння відзнаки свідчить про вагомий внесок компанії у розвиток економіки регіону, її першість та лідерство у галузі.

Чернігівський «Завод металоконструкцій та металооснастки» отримав відзнаку «Компанія року 2023» від Всеукраїнського галузево-аналітичного центру й увійшов до Реєстру надійних та інвестиційно привабливих підприємств.

ПрАТ “Завод МК та МО” спеціалізується на виготовленні металевих конструкцій і виробів різного призначення та будь-якого рівня складності.

Підприємство займається виробництвом:

металевих конструкцій та їхніх частин для промислового й цивільного будівництва;

устаткування для добувної промисловості й будівництва;

металоформ;

металевих резервуарів, контейнерів і бункерів;

водонапірних башт, опор ліній електромереж, телевеж та веж стільникового зв’язку;

індивідуальних замовлень (ворота, гаражі, огорожі та ін.)

А також надає послуги з:

проектування, виготовлення металоконструкцій та будівництва промислових об’єктів під ключ;

монтажу металевих та залізобетонних конструкцій каркасу будівлі;

обробки та нанесення покриттів на метал: рубка, гнуття, рихтування металопрокату; піскоструминна обробка поверхонь; газове різання; токарні, фрезерні та зварювальні роботи; порізка плазморізом, вальцювання листового металу та ін.

У виробництві використовуються виключно якісні матеріали та комплектуючі перевірених вітчизняних та імпортних постачальників. В наявності великий перелік технічної документації, три лабораторії (хімічна, механічна та рентгеноконтролю), а також дозволи й сертифікати для виготовлення всієї номенклатури.

За роки свого існування заводом виготовлено сотні тисяч тонн металевих форм для збірного залізобетону, десятки мостових кранів вантажопідйомністю 10 тн. Будівельні металоконструкцій, виготовлені ПрАТ «Завод МК і МО» витримали перевірку перевезеннями, погодними умовами та часом, про що свідчать успішно здані об'єкти, зокрема: комбінат «ШИН та РАІ», м. Біла Церква; Обухівська картонажна фабрика; Трипільський біохімічний завод; ПО "Свема"; завод ім. Малишева, м. Харків; ГПЗ, Монетний двір – м. Київ; ресторани "Макдональд-с" - м. Київ, м. Чернігів; Малинська паперова фабрика; завод "Золота амфора"; Сховище радіонуклідних відходів – м.Чорнобиль; ТРЦ «Республіка» Київ»; мережа магазинів АТБ м.Чернігів та багато інших.

Освоєно випуск щитової опалубки для монолітного домобудівництва. У містах Суми, Чернігів, Одеса височіють будинки, побудовані за допомогою цієї опалубки.

Завод співпрацює з іншими підприємствами в частині виконання замовлень, спрямованих на підвищення обороноздатності України.

Голова правління завода - Мінаєв Олександр Ігорович, номінований на звання "Керівник року".

Під його керівництвом підприємство впевнено розвивається: збільшується кількість партнерів, розширюється ринок збуту, з’являються можливості для участі у нових цікавих проектах, що забезпечує конкурентоспроможність заводу на ринку.

Обираючи послуги ПрАТ “Завод МК та МО”, ви отримуєте вироби високої якості, широкий асортимент, індивідуальний підхід, швидкість та точність виконання вашого замовлення. Команда досвідчених фахівців з глибоким розумінням виробництва металоконструкцій та металооснастки завжди готова надати кваліфіковану консультацію та допомогти у виборі найкращих рішень для ваших проектів.

Сайт: zmkmo.com.ua

email завода : sek_zmkmo@ukr.net.