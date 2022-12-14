Українська криптобіржа WhiteBIT стала офіційним криптопартнером ФК “Барселона”

Співпраця лідерів спортивної та блокчейн індустрій розрахована на три роки: сезони від 2022 до 2025 року.

У цей період WhiteBIT буде офіційним глобальним партнером головних підрозділів футбольного клубу. До них входять основна чоловіча та жіноча команди, екосистема indoor sports (баскетбол, гандбол, мініфутбол та хокей на роликах), науковий центр дослідження спорту Barça Innovation Hub, а також кіберспортивна команда Barça eSport.

Окрім цього, провідна біржа цифрових активів Європи співпрацюватиме з легендами футбольного клубу та матиме можливість залучати їх до спільних проєктів із популяризації інноваційних технологічних рішень.

«Початок наших теплих відносин із легендарною Барсою у статусі офіційного криптопартнера — це визначний крок для спільноти в цілому, а для компанії WhiteBIT родом з України — ще й велика гордість та відповідальність. Ми мріємо, і мріємо масштабно, та впевнені, що продуктом нашої плідної співпраці стане новий досвід користування криптовалютами, їхня доступність та зрозумілість для кожного. Маємо натхнення вже з перших днів наближати майбутнє та задавати новий рівень інтеграції крипторішень у наші життя», — зазначив СЕО WhiteBIT Володимир Носов.

WhiteBIT — найбільша європейська криптобіржа. Компанія має українське коріння, була заснована 2018 року в Харкові. За час діяльності має 3,5 млн користувачів та штат понад 700 спеціалістів.

Сьогодні WhiteBIT є другою найбезпечнішою криптоплатформою світу (згідно із незалежним аудитом CER.live). Широку популярність біржа отримала за можливість поповнювати рахунки та виводити кошти з платформи в основних світових фіатних валютах із найнижчими комісіями.

WhiteBIT зберігає 96% активів на холодних гаманцях та регулярно проходить аудит щодо дотримання стандартів захисту персональних даних. Платформа надає можливість торгувати на споті, використовувати кошти для ф’ючерсної та маржинальної торгівлі з плечем до 20х, а також має свій токен — WhiteBIT Token (WBT).