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Від стартапу до європейського гравця: Infomir 3D Printing тепер Makerly Новини компаній
Проєкт Infomir 3D Printing офіційно переходить на новий рівень розвитку під брендом Makerly. Вийшовши за межі внутрішнього підрозділу групи компаній Infomir, він стає самостійним бізнесом, орієнтованим на масштабування як в Україні, так і на європейських ринках.
Із самого початку Infomir 3D Printing був піонером у впровадженні технології Multi Jet Fusion (MJF) від Hewlett-Packard в Україні. Запуск проєкту вимагав значних інвестицій та кропіткої праці над освоєнням нових методів виробництва й опрацюванням процесів з різними матеріалами. Завдяки цьому стартап поступово трансформувався у провідну студію промислового 3D-друку у Східній Європі, що підтвердило життєздатність його підходу.
З часом команда зрозуміла, що сила інновацій — не лише в технологіях, а й у здатності робити їх простими та доступними. Сьогодні Makerly демонструє ринку, що навіть складні завдання 3D-друку можуть мати інтуїтивні рішення. Правильні інструменти та підходи роблять високотехнологічне виробництво зручним для бізнесу будь-якого масштабу.
Ребрендинг до Makerly супроводжується рядом важливих оновлень, зокрема запуском інтерактивної онлайн-платформи для ще зручнішої взаємодії з клієнтами. Вона пропонує:
Автоматизоване завантаження 3D-моделей і розрахунок вартості. Користувачі можуть отримати моментальну оцінку ціни та параметрів виготовлення своїх проєктів.
Інтелектуальну перевірку моделей на потенційні помилки ще до запуску у виробництво.
Оформлення замовлень у «один клік», без тривалих узгоджень і складних розрахунків.
Розширений вибір технологій і матеріалів, що виходить за межі можливостей колишнього Infomir 3D Printing.
Makerly вже працює як зрілий незалежний бізнес, що активно розширюється та адаптує свої сервіси до вимог європейських клієнтів. Зміна назви — це не лише про новий логотип, а про принципово новий рівень взаємодії з клієнтами: нові сервіси, зручні інструменти, ширший вибір матеріалів і фокус на клієнтському досвіді.
Місія Makerly — зробити промисловий 3D-друк доступним, зрозумілим і ефективним інструментом для реалізації бізнес-ідей. Слоган «Make it simple» — не просто слова, а філософія, яка лежить в основі кожного процесу компанії: від технологій до сервісу.