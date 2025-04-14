Від стартапу до європейського гравця: Infomir 3D Printing тепер Makerly

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Із самого початку Infomir 3D Printing був піонером у впровадженні технології Multi Jet Fusion (MJF) від Hewlett-Packard в Україні. Запуск проєкту вимагав значних інвестицій та кропіткої праці над освоєнням нових методів виробництва й опрацюванням процесів з різними матеріалами. Завдяки цьому стартап поступово трансформувався у провідну студію промислового 3D-друку у Східній Європі, що підтвердило життєздатність його підходу.

З часом команда зрозуміла, що сила інновацій — не лише в технологіях, а й у здатності робити їх простими та доступними. Сьогодні Makerly демонструє ринку, що навіть складні завдання 3D-друку можуть мати інтуїтивні рішення. Правильні інструменти та підходи роблять високотехнологічне виробництво зручним для бізнесу будь-якого масштабу.

Ребрендинг до Makerly супроводжується рядом важливих оновлень, зокрема запуском інтерактивної онлайн-платформи для ще зручнішої взаємодії з клієнтами. Вона пропонує:

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Автоматизоване завантаження 3D-моделей і розрахунок вартості. Користувачі можуть отримати моментальну оцінку ціни та параметрів виготовлення своїх проєктів.

Інтелектуальну перевірку моделей на потенційні помилки ще до запуску у виробництво.

Оформлення замовлень у «один клік» , без тривалих узгоджень і складних розрахунків.

Розширений вибір технологій і матеріалів, що виходить за межі можливостей колишнього Infomir 3D Printing.

Makerly вже працює як зрілий незалежний бізнес, що активно розширюється та адаптує свої сервіси до вимог європейських клієнтів. Зміна назви — це не лише про новий логотип, а про принципово новий рівень взаємодії з клієнтами: нові сервіси, зручні інструменти, ширший вибір матеріалів і фокус на клієнтському досвіді.

Місія Makerly — зробити промисловий 3D-друк доступним, зрозумілим і ефективним інструментом для реалізації бізнес-ідей. Слоган «Make it simple» — не просто слова, а філософія, яка лежить в основі кожного процесу компанії: від технологій до сервісу.