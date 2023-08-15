WhiteBIT та Visa підписали меморандум про наміри, щоб співпрацювати задля підвищення зручності використання криптоактивів

WhiteBIT, одна з найбільших європейських криптобірж українського походження, та Visa, світовий лідер у сфері цифрових платежів, підписали меморандум про наміри щодо співпраці на ринках регіону CEMEA, що включає країни Центральної та Східної Європи. Близького Сходу та Африки. Мета співпраці — допомога WhiteBIT у побудові стійких відносин із банками та фінтех-компаніями, що є партнерами Visa та зацікавлені у впровадженні продуктів, пов’язаних із криптоактивами.

Криптовалюти досягають надзвичайного рівня прийняття в усьому світі. Зокрема, Європа може скоро стати лідером у масовому впровадженні технології блокчейн та цифрових активів завдяки впровадженню там інноваційного законодавства, що надасть банкам чіткіші правила для безпечної взаємодії з криптоіндустрією.

Саме тому WhiteBIT, одна з найбільших криптобірж у Європі, має намір ефективно відповісти на зростальний попит європейців на криптовалюти, розробивши власне рішення для зручного використання криптоактивів. Співпраця із Visa допоможе WhiteBIT отримати безцінний досвід, адже Visa вже має понад 50 партнерських відносин з провідними криптоплатформами за картковими програмами, щоб зробити легкими конвертацію та витрату цифрових валют у 70M+ торговців по всьому світу,

Засновник та генеральний директор WhiteBIT Володимир Носов заявив: «Глобальна мета та місія нашої компанії — досягнення масового впровадження технології блокчейн. Бо ми впевнені, що майбутнє людства — це цифрові технології. Тому для нас надзвичайно важливо мати Visa у ролі нашого стратегічного партнера для досягнення цієї мети. Співпраця з таким глобальним лідером допоможе нам інтегрувати криптовалюти в основний фінансовий сектор та залучити ще більше банківських партнерів у всьому світі. Завдяки цій синергії традиційних фінансових гравців та інноваційної криптобіржі, власники криптоактивів матимуть ще більше можливостей.

«Visa постійно досліджує нові способи здійснення повсякденних платежів, і криптовалюта відчутно впливає на те, як люди розпоряджаються своїми грошима. Ми бачимо великий потенціал у продуктах, пов'язаних із криптовалютами. Такі рішення дають змогу клієнтам постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів легко взаємодіяти зі своїми коштами, отримуючи доступ до нашої платіжної інфраструктури. Користувачі можуть безпечно витрачати гроші за допомогою карток Visa у всьому світі, де приймають Visa. Підписавши Меморандум з WhiteBIT, ми збираємося допомогти компанії спільно із банками і фінтех-компаніями впроваджувати карткові програми там, де діє відповідне законодавство», — прокоментував Старший директор зі стратегічних партнерств та фінтеху Visa CISSEE, Євген Лісняк.

WhiteBIT — одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України. WhiteBIT була заснована у 2018 році. Коріння команди — українці. На цей час компанія налічує 1000 фахівців. На біржі представлено понад 350 торгових пар, 270 цифрових активів та 10 державних валют. Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад $2,5 млрд.

Visa — світовий лідер у галузі цифрових платежів. Компанія прагне поєднати світ за допомогою найбільш інноваційної, найнадійнішої та найбезпечнішої платіжної мережі, що дасть змогу окремим особам, підприємствам та економікам процвітати. Передова глобальна процесингова мережа VisaNet забезпечує безпечні та надійні платежі у всьому світі та здатна обробляти понад 65 000 повідомлень про транзакції за секунду. Невтомна увага компанії до інновацій є каталізатором швидкого зростання електронної комерції на будь-якому пристрої та рушійною силою мрії про безготівкове майбутнє для всіх і скрізь.