За 40 днів війни більше 50 млн євро приватних грошових переказів надійшло на картки українських банків за даними сервісу TransferGo Пресреліз

За 40 днів війни більше 50 млн євро приватних грошових переказів надійшло на картки українських банків за даними сервісу TransferGo Пресреліз

З 24 лютого українські мігранти та користувачі з інших країн здійснили понад 400 000 транзакцій на суму більш ніж 50 млн євро.

Серед топ-5 країн, звідки переказували гроші – Польща, Литва, Німеччина, Угорщина та Велика Британія. До початку війни, користувачі сервісу TransferGo переказували гроші рідше та більшими сумами, протягом остатнього місяця кількість транзакцій на одного користувача виросла в 3 рази, а сума переказу знизилася на 30% Загалом, обсяг грошових переказів в Україну у першому кварталі 2022 року зріс на 18% у порівнянні до аналогічного періоду у 2021.

“Надання грошової допомоги Україні є життєво необхідним та важливим. Ми скасували всі оплати за миттєві перекази на картки українських банків, а також зробили можливим безкоштовно переказувати кошти до перевірених благодійних організацій, в тому числі й до Гуманітарного фонду Національного Банку України. Додатково, нам вдалося допомогти Посольству України у Великій Британії в організації проекту With Ukraine, що зібрав понад 350 тис євро допомоги” - наголосив СЕО та співзасновник компанії Даумантас Двілінскас.

Від самого початку війни TransferGo скасував комісії за миттєві перекази в Україну – надіслати гроші можна миттєво та безкоштовно на картки та IBAN всіх українських банків, навіть якщо карткою користуються за кордоном.

Також TransferGo забезпечує перекази без жодних оплат та комісій на рахунки перевірених благодійних організацій, що підтримують Україну та українців у Європі. Так, протягом 30 днів з 24 лютого через сервіс було переказано понад 20 тис. євро до 16 організацій.

Нагадаємо, у 2021 році тільки за допомогою міжнародного онлайн-сервісу грошових переказів TransferGo, трудові мігранти відправили в Україну понад 525 мільйонів євро у 2021, що на 32% більше у порівнянні з 2020.

Про компанію TransferGo

TransferGo – один з перших міжнародних сервісів грошових переказів, що зупинив перекази в Росію після 24 лютого 2022 року та скасував комісію за миттєві перекази на українські картки та банківські рахунки.

Заснований у 2012 році, TransferGo – один із найшвидших та найбезпечніших сервісів грошових переказів у Європі та перша загальноєвропейська компанія, яка може гарантувати, що гроші будуть доставлені одержувачу протягом 30 хвилин. На глобальній платформі відгуків користувачів Trustpilot компанія отримала оцінку "Відмінно" та отримала 96-відсотковий п'ятизірковий рейтинг.

У вересні 2021 року TransferGo отримав нагороду "Cross border solution of the year" на конференції Global Payments Day 2021 у Києві.

У жовтні 2021 міжнародна платіжна система TransferGo була зареєстрована в Національному Банку України.

Наразі компанія обслуговує 3,5 млн користувачів на 160 ринках в країнах Європи, Азії, США, Канади та Латинської Америки з офісами в Берліні, Вільнюсі, Стамбулі та Варшаві та штаб-квартирою в Лондоні.