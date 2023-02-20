5 головних переваг нового iPhone

Apple iPhone - це чудовий смартфон, в який можна закохатися з першого дотику. У нього безліч переваг, тому вибрати 5 головних було досить складно. Але нам це вдалося, і ми хочемо познайомити вас із сильними сторонами ідеального смартфону.

Елегантний дизайн

Зміни сильно помітні у флагманських моделях – вони отримали врізання на екрані замість традиційної чубчика. Крім місця для фронтальної камери та сенсора Face ID, врізання використовується для динамічної анімації з корисною інформацією. У базовій лінійці чубчик залишився і зовнішніх змін, порівняно з минулим поколінням, фактично немає. Корпус виготовлений із високоякісного алюмінієвого сплаву, а складання ідеальне.

Еталонна графіка

Смартфон має шикарний дисплей, створений за фірмовою технологією Super Retina. Зросли його параметри - роздільна здатність, яскравість, контраст. Колірне охоплення включає більше мільярда відтінків, включаючи палітру Р3. Такі параметри ідеально підходять для професійної роботи з графікою, картинка дуже реалістична та насичена. Зверху екран покритий захисним армованим склом, передбачений максимальний клас захисту від падіння, вологи та пилу.

Потужний процесор

Айфон 14 працює на базі процесора А15, Про та Про Макс – А16 Bionic. Додатково використовуються оновлений графічний процесор та система машинного навчання Neural Engine. Виріс обсяг оперативної пам'яті, а накопичувач у максимальній комплектації досягає 1 терабайта. Така начинка дозволяє легко виконувати найскладніші завдання та не зависає навіть при запуску кількох процесів одночасно.

Шикарний камерний модуль

Айфони завжди мали шикарні камери, і це покоління – не виняток. Вперше у флагманських моделях роздільна здатність збільшилася до 48 Мп, тобто в 4 рази (було 12). Доступний нічний, портретний режим зйомки, макрофотографія з відстані всього 2 см та запис відео у професійному форматі ProRes. Розширилися інструменти редагування готового контенту.

Відмінний зв'язок

Сьогодні складно здивувати когось 5G, тому корпорація Apple пішла далі та впровадила модуль супутникового зв'язку. Для цього вона навіть запустила власні супутники в космос і поступово збільшуватиме їхню кількість. Поки що супутниковий зв'язок доступний тільки при екстрених дзвінках і дозволяє надсилати сигнал SOS за умов, коли мобільна мережа недоступна. Але очікується, що незабаром дзвінки через супутник можна буде робити просто так.

Дякуємо за допомогу у підготовці матеріалу інтернет-магазин продукції Apple My Cloud Store.