Хто такі «КОМІНТЕХ КИЇВ» і чому варто з ними співпрацювати

Запрошуємо до знайомства з компанією ТОВ «КОМІНТЕХ КИЇВ», яка багато років є розробником програмного забезпечення у сфері управління персоналом та впроваджувачем будь-яких рішень бухгалтерського обліку:
- Компанія внесена до державного реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, має свідоцтво державного департаменту інтелектуальної власності України на розроблений нею флагманський продукт - комплекс програм «КОМІНТЕХ. Управління персоналом», що включає модулі: «Кадри», «Табельний облік», «Заробітна плата», «Консолідація», «Комплексна система табельного обліку та контролю доступу». Користувачами якого є понад 1000 підприємств різних галузей і форм власності;
- має міжнародний сертифікат системи менеджменту якості ISO 9001:2015 на відповідність стандартам системи менеджменту якості (СМЯ) і підтверджує його щорічною акредитацією;
- цьогоріч отримала статус «Компанія року 2023» від Всеукраїнського галузево-аналітичного центру. Отримання національного сертифікату «Компанія року 2023» підтверджує, що підприємство являється надійним партнером, виконує свої обов’язки перед клієнтами та партнерами, пропонує якісні послуги, а також є перспективним для співробітництва;
- не перший рік потрапляє до переліку «Реєстру надійних та інвестиційно привабливих підприємств України», як надійна компанія соціально важливого значення.
Які «плюшки» дає підприємству використання комплексу програм «КОМІНТЕХ.Управління персоналом»:
- максимально точний розрахунок заробітної плати на основі табелю робочого часу, що може бути побудований, як шляхом внесення даних відповідальним фахівцем, так і на підставі відміток зчитувачів з прохідної в режимі реального часу;
- комплекс інтегрується з будь-яким обладнанням (СКУД), яке встановлено на прохідній підприємства, функціонує спільно з продуктами сторонніх розробників (SAP, BAS та ін.) та може бути розміщений в хмарному сервісі Azure;
- комплекс має «Особистий кабінет», завдяки якому співробітники можуть швидко дізнатись про нараховану заробітну плату, графік та дані про відпустки, переглянути заповнення особистих даних, актуальні дані по видам стажу та передбачувану дату виходу на пенсію, а також замовити довідки;
- підсистема «Підбір персоналу» дозволяє зручно керувати пошуком кандидатів, вести з ними комунікацію, та отримувати статистику рекрутінгу (робота автоматизована з сайтами Work.ua. та RABOTA.ua);
- багатофункціональна «Пошукова система» дає можливість формувати вузько направлені смислові запити за різноманітними критеріями відбору і одразу ж дозволяє ознайомитись з «Особистими картками» працівників, що відповідають затребуваним критеріям;
- необхідність підвищення рівня кваліфікації кадрового складу компанії забезпечує підсистема «Навчання та розвиток» для зручного планування, структурування та контроль за навчанням і актуалізацією знань фахівців згідно вимог компанії;
- інтеграція з будь-якою зовнішною бухгалтерською системою (SAP, BAS, IT-підприємство тощо)
Детальніше з можливостями комплексу ви можете ознайомитись на сайті компанії https://cit.com.ua/.