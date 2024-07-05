Плюси та мінуси топової лінійки MacBook Pro від Apple

Тому такі гаджети завжди в центрі уваги покупців, особливо стильні, потужні та витривалі MacBook Pro. Але чи так все бездоганно? Невже пристрої цієї лінійки не мають недоліків? Відповісти на ці питання готові фахівці інтернет-магазину Stylus.

Переваги Apple MacBook Pro

І почнемо з вивчення переваг пристроїв лінійки Макбук Про:

Елегантний дизайн і якісна збірка. Пристрої виконані в мінімалістичному дизайні, який повністю відповідає модним трендам: універсальні забарвлення, ультратонкий корпус, відсутність декоративних елементів, за винятком лого компанії. Гаджет має необхідні для роботи порти і роз'єми, використовувані матеріали міцні і надійні, люфти, скрипи та інші баги відсутні. Чудовий екран. Останні моделі лінійки комплектуються Retina-дисплеями, для яких характерні яскравість і реалістичність передачі кольору, чіткість, відмінна динаміка, плавність зміни сцен, широкий кут огляду. Покупцям пропонуються ноутбуки з діагоналлю екрана 13 дюймів і роздільною здатністю 2560х1600 пікселів, 14 дюймів – 3024х1964 пікселів, 16 дюймів – 3456х2234 пікселів. Виняткова продуктивність. Завдяки потужним чипам М1, М2 або М3, які пропонують 8- і 12-ядерні конфігурації, ці макбуки справляються із завданнями будь-якої складності. Надшвидкий SSD-накопичувач об'ємом від 8 до 128 Гб забезпечує чудову швидкодію системи, що дає змогу працювати з ресурсномісткими завданнями або декількома додатками одночасно. Великий обсяг вбудованої пам'яті. Ноутбуки з пам'яттю від 512 Гб до 8 Тб покриває будь-які потреби та потреби користувачів.

Макбук Про: мінуси лінійки

Як бачите, MacBook Pro вражають позитивними характеристиками та особливостями. Невже, пристрої лінійки повністю виключені будь-яких недоліків? Звичайно ж, хотілося б, але це нереально. Навіть такі топові гаджети мають певні недоліки.

Головний мінус – це вартість. Ні для кого не буде секретом, що вартість техніки американської торгової марки немаленька. Так, така ціна повністю виправдана якістю збірки, технічними і функціональними можливостями, але дозволити собі такий гаджет може не кожен покупець. Хоча, якщо дуже загорілися метою купити саме Макбук Про, то можете скористатися послугою покупки в кредит або розстрочку.

Другий мінус – це асортимент. Безумовно, як для Apple-техніки, то різноманітність модифікацій досить велике: MacBook Pro with Retina display з чіпом M1, M2 або M3. Але якщо порівнювати з ноутбуками інших виробників, то вибір того ж дизайну та різноманітності технічного оснащення значно менший.

Третій мінус – це обмежені можливості обслуговування та складнощі з апгрейдом. Згодом будь-яка техніка потребує оновлення та ремонту, навіть така надійна і довговічна, як Епл. І ось на цьому етапі виникають складнощі, оскільки зробити апгрейд деяких компонентів не можна, а ремонт таких гаджетів виходить у копієчку.

По суті, це і всі значущі недоліки MacBook Pro. Якщо зіставити плюси і мінуси, то однозначно пристрої цієї лінійки варті того, щоб їх купувати.

Якщо зацікавив Apple MacBook Pro, то переходьте на сайт Stylus.ua і підбирайте варіант з урахуванням особистих переваг і потреб, фінансових можливостей – вартість вас приємно порадує.