Революційний MacBook Pro на чипах М4, M4 Pro і M4 Max

Apple знову перевершує очікування. Цього разу — революційні MacBook Pro, що змушують затамувати подих. У центрі уваги — новітні процесори М4 Pro та М4 Max, створені за передовим 3nm техпроцесом N3E. Швидкість — просто космічна.

Енергоефективність — на новому рівні. Завдяки новітнім чипсетам зросла й продуктивність, й енергоефективність, тож, пристрої стали ще потужнішими. Бажаєте стати власником супер швидкого ноутбука — завітайте до iSpace. Пропонуємо купити MacBook Pro на М4 за вигідною ціною з доставкою по всій Україні.

Модельний ряд в MacBook Pro M4

Apple знову зрушила межі можливого, представивши оновлену лінійку MacBook Pro із захмарними процесорами M4 Pro та M4 Max. Продуктивність — на межі фантастики, як недосяжний еталон. Ці ноутбуки швидкі, відкривають нову еру можливостей:

Базовий 14-дюймовий MacBook Pro — стильний компаньйон із 10-ядерним M4. Оперативна пам'ять 16GB, а для тих, хто хоче більше — варіанти на 24GB або 32GB. Пропускна здатність — шалені 120 ГБ/сек. Що це означає? Обробка фото на 1,8 раза швидше, ніж на процесорах M1. В наявності три порти Thunderbolt 4 для максимального комфорту. Вартість моделі стартує від 99999 грн.

MacBook Pro з 14-ядерним M4 Pro — для тих, хто не любить зупинятись на півдорозі. Це вибір без жодних компромісів. Оперативна пам'ять 24GB — замість 16GB. Порт Thunderbolt5 із божевільною швидкістю передачі даних. Пропускна здатність — 273 ГБ/сек, що на 75% швидше за попередню модель. Вартість 14-дюймової версії стартує від 108999 грн, 16-дюймової — від 139999 грн.

Максимальна версія MacBook Pro начинена 16-ядерним M4 Max. Оперативної пам'яті 36GB у стандарті. Є варіант 48GB для тих, кому завжди мало. Пропускна здатність просто навіжена — досягає 546 ГБ/сек. Тепер розробники працюватимуть з мовними моделями на близько 200 мільярдів параметрів. Вартість 14-дюймової версії стартує від 176999 грн, 16-дюймової — від 196999 грн.

Продуктивність

Новенький MacBook Pro — справжня міць для тих, хто мріє створювати, змінювати, домінувати. Чипи M4, M4 Pro та M4 Max — серце, що б'ється у ритмі амбіцій. Завдяки цим чипам MacBook Pro перетворює складні задачі на захопливий виклик, який користувач здолаєте з легкістю. iSpace пропонує купити MacBook Pro М4 в Україні за вигідною ціною — актуальна вартість нових моделей вказана в online каталозі. Тепер ви знаєте, який подарунок купувати собі або близьким на Новий рік.