Як потрапити у топ Google: рекомендації для початківців

Розробка власного сайту, відкриття інтернет-магазину для продажу товарів та послуг – це лише половина робити. Тепер необхідно зробити так, щоб привернути увагу потенційних клієнтів. Для цього можна скористатись кількома простими, але дієвими порадами.

Слідкувати за всіма процесами самостійно достатньо непросто. Просування сайту професіоналами – це гарна можливість довірити відповідальну роботу справжнім фахівцям, які мають великий досвід та знання для оптимальної роботи у цьому напрямку.

Комплексний підхід, використання сучасних інструментів дають можливість максимально сконцентрувати увагу тільки на тих задач, які є основними для бізнесу. Увага до найменших дрібниць, постійний аналіз та модифікація стратегії просування надають унікальну можливість знизити можливі ризики у процесі та привернути увагу якнайбільшої кількості користувачів, просунувши сайт у топ Google.

Аналіз ніші та конкурентів

Щоденно з’являється багато нового контенту, а конкуренти активно намагаються зайняти нішу, що ускладнює процес просування на високі позиції у рейтингу Google. Щоб випередити конкурентів, необхідно використовувати сучасні інформаційні інструменти та знати особливості роботи пошукової системи.

Зазвичай, пошукова система надає високий рівень авторитетності інтернет-магазинам, щоб користуються попитом серед широкого кола користувачів. При цьому магазини з більш вузькою спеціалізацією не мають таких переваг, що призводить до втрати робочої ефективності. Саме тому варто провести ретельний аналіз конкурентів, оцінюючи такі показники їх сайтів:

Зручність користування. Необхідно звернути увагу на якість написаного контенту, фотографій, розташування елементів керування.

Кількість активних сторінок на сайті та якість перелінковки.

Вік існування бізнесу та сайту.

Відвідуваність порталу з боку користувачів.

Необхідно провести комплексний аналіз цих параметрів. Після цього можна приступити до пошуку цільових запитів потенційних клієнтів та складання семантичного ядра. Для цього варто звернутись до спеціалістів, що мають відповідний досвід та знання. Спеціалісти допоможуть оптимізувати всі витрати, скласти семантичне ядро, згруповане по всім критеріям, що оптимізує роботу.

Усі запити, зазвичай, створюються для конкретних тематичних сторінок. Чим більше використаною унікальних ключів, тим вищі шанси на отримання гарного результату просування сайту.

SEO-оптимізація сайту

Внутрішня оптимізація включає комплексну роботу над багатьма параметрами. Серед основних варто звернути особливу увагу на такі:

Потрібно скласти унікальні Title та Description для кожної сторінки, що включають ключові слова.

Важлива робота над якісним наповненням сторінок, використання унікальних фото та відео.

Необхідно адаптувати сайт під особливості різноманітних пристроїв та браузерів для коректного відображення всіх елементів.

Сайт повинен швидко завантажуватись на всіх платформах для максимальної оптимізації ресурсів.

Грамотна верстка сайту також надає багато переваг та робить контент більш зручним для розуміння.

Створення релевантного контенту

Розробка унікального контенту – важливий процес для будь-якого тексту. Оптимізований текст приносить багато переходів та переглядів на портал. Можна зайнятись написанням текстів самостійно або довірити цю задачу професіоналам.

Також у тексти необхідно включити посилання для того, щоб підвищити рівень трафіку на порталі. Необхідно використовувати всі доступні інструменти для того, щоб підвищити ефективність просування, а також вийти в топи Google. Цю задачу краще довірити справжнім професіоналам.