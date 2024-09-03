Де вигідніше купувати автозапчастини: на станції чи в магазині

Питання про те, де краще купувати автозапчастини - на СТО чи в магазині, стає все більш актуальним. Різниця у вартості, якості та зручності може сильно вплинути на вибір. Розглянемо детальніше, які переваги та недоліки є у кожного з цих варіантів, і допоможемо визначити, який з них краще підходить для вашого випадку.