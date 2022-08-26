Україна теперішня - це тренд незламності

Так, зараз модно прикрашати синьо-жовтою стрічкою свій профіль соцмереж чи одягатись в колір стягу нашої неньки. Але неможливо втекти від жахіть сьогодення – вони назавжди закарбувалися в нашій пам’яті. Все своє життя ми будемо відчувати цей нестерпний біль. Війна зруйнувала щоденні плани та цілі, створила стан невизначеного майбутнього, а мільйони людей почали життя з нульової відмітки.

Країна перейшла на економіку воєнного часу і кожен підприємець наповнює бюджет держави, сплачує податки, забезпечує населення робочими місцями та необхідними послугами чи товарами. Відновлення бізнесу – це допомога не лише собі, але і вагомий вклад в економіку держави. Власники компаній, як і весь український народ, згуртувалися підтримати одне одного та бути пліч-о-пліч задля перемоги. Засновники офтальмологічної клініки Visiobud, Мельники Володимир та Олена, розповіли про сучасну діяльність приватного закладу та поділилися власним досвідом двобою між війною та українським бізнесом.

Свою розповідь генеральна директорка розпочала цитатою австрійського психолога Віктора Франкла «Першими зламалися ті, хто вірив, що скоро все закінчиться. Потім – ті, хто не вірив, що це колись закінчиться. Вижили ті, хто сфокусувався на своїх справах, без очікування того, що ще може статися». Мабуть, саме ці слова були та залишаються для мене своєрідним кредом триматися, бути сильною та рухатися тільки вперед». Керівниця підкреслила: «Я, моя сім’я та мій колектив пройшли власний шлях боротьби та становлення. Було тривожно, моторошно, але ми це зробили! Реагувати та трансформуватися потрібно миттєво. Те, чим хочемо поділитися, – не теоретичний матеріал, це – реальний досвід, пережитий нами особисто, нашою родиною та командою. Війна нас об‘єднала проти ворога, підсвітила людські цінності та показала, хто є хто. І ми щасливі, що вистояли та пройшли цю страшну перевірку. Далі конкретні кроки, зроблені для збереження цілісності бізнесу».

Крок 1. Самодопомога та особиста трансформація

Відверто кажучи, нас війна «підкинула» і амплітудно «кинула на дно», але це не тільки нас. Виведена формула життєстійкості «я – головна людина в житті». Самооцінка як шина – накачування щоденно! Радійте та дякуйте кожному дню, який настав! Так, навіть якщо неймовірно важко, знаходьте промінь добра та заряджайтеся, наперекір усьому, інакше ви ще на старті програли.

Крок 2. Генеральний «фільтр» компанії

Наразі будь-який бізнес мусить ретельно вибудовувати стратегію та вектор діяльності й слідувати ним. Маркетинговий відділ клініки аналізує ринок, розробляє алгоритми та розставляє пріоритети. Будь-де без чіткого плану неможливо йти за курсом, а тим паче досягати поставленої цілі.

Крок 3. Підтримка колективу

Це те, що ми робимо завжди, але перший лютневий вибух нас ще міцніше об‘єднав. Від початку вторгнення всі тримаємо зв'язок, допомагаємо коштами, харчами, тимчасовим притулком, а комусь просто підставляємо «психологічне» плече. Війна закінчиться і ми будемо відбудовувати державу, надавати товари та послуги, а зробити це без міцної команди неможливо. Для нас колектив – це наша родина, наш скарб, наш тил та наша опора.

Крок 4. Візуалізація бажаного майбутнього

Війна змінила будні, мрії, плани, все наше життя. Саме тому ми, як керівники, нині ще більше говоримо про завдання та цілі, їхню реалізацію, перспективи і розвиток компанії. Наші слова і поведінка націлені на майбутнє. Так, «давати майбутнє» – це наш прямий обов’язок. Постійно та безперервно говоріть людям про те, що ви робитимете далі, навіть якщо плани мають тенденцію змінюватися.

Крок 5. Акцент на роботі

Кажіть своєму колективу, що всупереч звукам сирен за вікном, у них збережено місце роботи, де вони незамінні та у кожного своя роль. В такій ситуації складно нагадувати про обов'язки, але потрібно організовувати роботу та перемикати увагу людей.

Крок № 6. Цінності незмінні

Люди завжди були та залишаються нашою найбільшою цінністю. Кожен з нас робить великий вклад в емоційний стан одне одного, у здоров‘я та настрій наших гостей і кожного пацієнта зокрема. Колектив клініки безперервно залишався на зв’язку з пацієнтами та надавав безкоштовні онлайн-консультації, а головний лікар, голова Спілки українських офтальмохірургів, кандидат медичних наук Мельник Володимир продовжував оперувати та вести лікарську діяльність.

Крок № 7. Послуги та ціни

Головне в сучасних реаліях, щоб вартість послуг перекривала заробітну плату для підтримки колективу та балансу компанії. Аналізуючи послуги та ціни, забудьте про все, що колись заробляли. Потрібно прийняти думку, що ви працюєте в абсолютно новій країні, з іншим бюджетом та за оновленим маркетинговим планом. Тільки реальний холодний погляд, без вагань та спроб продовжувати реалізацію бізнесу так, як ви це робили.

Крок № 8. Допомога фронту

Методична і невтомна робота в тилу надзвичайно важливі. Тому ми регулярно підкріпляємо свою віру в перемогу активними діями, збираючи кошти для власних волонтерських ініціатив та залучаючи іноземних колег. Допомога переселенцям, військовим, постраждалим від окупації, пошук ліків та продуктів, автоволонтерство – основні напрямки, до яких ми долучаємося і беремо участь.

Наш офтальмологічний заклад, на чолі з головним лікарем, продовжує надавати висококваліфіковану консультативну, планову та ургентну хірургічну допомогу. Тим, хто захищає нашу країну, діагностика зору та оперативне лікування з приводу бойової травми ока надається безкоштовно, для інших категорій розроблені системи знижок, зокрема для людей, які вимушено покинути житло та мають особисті втрати.

Активність кожного приватного підприємця в Україні – це колообіг фінансів та надійний тил, а діяльність кожного за межами держави – зміцнення тилу і фронту.

Ми завзято виборюємо нашу свободу, продовжуємо працювати для підтримки своєї країни, навчаємося, народжуємо наше вільне і незалежне майбутнє!

Ми пишемо нову історію! Гіркою ціною, але ми виграємо цю війну і Україна стане ще кращою версією себе!

Наше місце тут, у нашій фортеці Visiobud.