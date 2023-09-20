5 найпопулярніших кондиціонерів для обігріву взимку від компанії "Кондиціонери України"

Сьогодні багато хто не розраховує на централізоване теплопостачання, а підшукує альтернативні способи обігріву, наприклад, ухвалює рішення купити кондиціонер. Але не всякий кондиціонер може забезпечити обігрів протягом всієї зими.

Типи кондиціонерів і особливості роботи в режимі обігріву

Звичайні, неінверторні кондиціонери можна включати в режимі обігріву, поки температура за вікном не опустилася нижче -7°С. Для повноцінного обігріву в зимовий час краще розглянути такі варіанти:

* кондиціонер з інверторним типом компресора підтримує режим «Тепло» при температурах до -15°С;

* тепловий насос «повітря-повітря», також оснащений інверторним компресором і адаптований до роботи при більш низьких температурах (до -25°С, а іноді і нижче).

Найпопулярніші моделі кондиціонерів для обігріву

На https://air-conditioner.ua/uk/ представлений великий вибір теплових насосів і інверторних кондиціонерів. Фахівці компанії «Кондиціонери України» представляють моделі, які увійшли в ТОП продажів.

Cooper&Hunter CH-S12FTXLA2-NG Arctic New

Новинка 2023 року, тепловий насос в енергозберігаючій комплектації GENERATON VI. Техніка призначена для приміщень площею до 25-30 м2, забезпечить обігрів в мороз до -25°С. Енергоефективність в режимі обігріву максимальна, А+++ (сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP – 5.3), в залежності від інтенсивності роботи компресора кондиціонер в цьому режимі споживає 0.12 – 1.40 кВт. Підігрів піддону та картера компресора забезпечує стабільну роботу при найнижчих температурах. У зимовий час також корисні функції:

* теплого старту – вентилятор включається тільки після того, як теплообмінник прогріється до необхідної температури;

* черговий режим – за відсутності людей кондиціонер підтримує в приміщенні температуру + 8°С;

* інтелектуальне розморожування зовнішнього блоку – оптимізація витрати енергії на захист від обмерзання.

Cooper&Hunter CH-S12FTXAL-WP Supreme Continental

Ще одна модель найбільш ходової потужності, «дев'ятка», розрахована на площу до 25м2. За функціоналом цей тепловий насос в комплектації 5 покоління (GEN V) відповідає попередній моделі, також може працювати на обігрів при мінусових температурах до -25°С. Є незначні відмінності в технічних характеристиках: SCOP – 5.4, енергоспоживання в режимі обігріву – 0.18 – 1.65 кВт. У лінійці є різні колірні рішення – білий, чорний, сріблястий, золотистий.

Cooper&Hunter CH-S12FTXAM2S-WP Supreme

Тепловий насос для приміщень площею до 35 м2, GEN V, оснащений двоступінчастим компресором. Клас енергоефективності, як і у попередніх моделей – А+++, SCOP – 5.1, робота в режимі «тепло» до -30°С, енергоспоживання 0.13 – 2.6 кВт.

TOSOT GL-12ZS2 Hansol Winter Inverter

Побутовий тепловий насос на сучасному еко-фреоні R32. Модель розрахована на площу 30-35 м2 за умови гарної теплоізоляції приміщення. Робота на тепло до -25°С. Клас енергоефективності А+++. Енергоспоживання 0.22-1.55 кВт. Максимальна теплова потужність 4,5 кВт.

TOSOT GV-12W2S Lyra 2-Stage

Тепловий насос повітря-повітря класу Deluxe. Ефективно працює на обігрів при температурі зовнішнього повітряного середовища до -30°С. LYRA TWO STAGE обладнаний новітнім 2-х ступінчастим інверторним компресором з технологією G10, завдяки якому коефіцієнт енергоефективності збільшився на 40% при охолодженні і на 35% – при обігріві.

Краще альтернативне рішення для повноцінного обігріву протягом всієї зими – побутовий тепловий насос повітря-повітря. Кондиціонери цього типу мають високу енергоефективність і розширеним функціоналом. Для докладної консультації в підборі теплового насоса звертайтеся до фахівців компанії «Кондиціонери України».