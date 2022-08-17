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Лондонська фірма подарує українцям тисячі мобільних телефонів на сонячних батареях

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Лондонська фірма подарує українцям тисячі мобільних телефонів на сонячних батареях

Технологічний гігант DADEX. подарує 20 000 мобільних телефонів на сонячних батареях українцям, які відчувають нестачу електрики.

Крешімір Мостарчич, бренд-менеджер DADEX., під час прес-конференції в УКРІНФОРМ зазначив:

«Весь світ місяцями спостерігав за стражданнями українського народу. Україна дає потужну відсіч, але весь цивілізований світ стурбований сьогоденням і майбутнім України», – сказав Мостарчич.

Дивлячись відео та фото з соцмереж і на телебаченні, розуміючи, як страждають люди, його колеги почали збирати фінансові пожертви для українців.

А далі втрутився їх роботодавець DADEX., який вирішив подарувати Україні необхідне обладнання: спеціальні позашляховики, які дозволять дістатися до важкодоступних місць, особливо в наступаючий зимовий період, і мобільні телефони на сонячних батареях, які є продуктом DADEX. і досі ще не були представлені на ринку.

"Близько 20 тисяч телефонів на сонячних батареях вартістю близько 5 мільйонів євро буде передано в Україну! Телефони на сонячних батареях можна використовувати для  зв'язку в місцях, де немає електрики, оскільки вони живляться від сонця. Їм потрібно лише трохи часу, щоб увімкнутися і використовувати супутники для зв’язку», – сказав Мостарчич про сонячні стільникові телефони DADEX. І додав, що вони вже збираються і будуть доставлені в Україну на початку вересня.

Денис Тот, керівник DADEX. у Східній Європі, наголосив, що представники компанії протягом останніх кількох днів відвідали Україну. Після розмов з мешканцями постраждалих районів компанія DADEX. також подарує українцям 10 000 термоковдр, щоб які точно не будуть зайвими в холодну пору року.

Амбасадором цього соціально-відповідального проекту компанії в Україні є відома співачка Марія Бурмака. Марія була присутня на конференції, де підтримала ініціативу DADEX. в Україні

Дата публікації
Перегляди
127
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