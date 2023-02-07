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Переваги сучасної військової форми Новини компаній

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Переваги сучасної військової форми

Історія війн – це ще й історія еволюції одягу для війни. Сьогодні інноваційний підхід до матеріалів, увага до крою та фурнітури, продуманість елементів вивели військову форму на новий рівень зносостійкості й комфорту. У чому її переваги?

Про незручну древню військову форму, у якій жарко влітку і холодно взимку, сьогодні можна забути. А все завдяки інноваційним матеріалам, продуманому дизайну та дбайливому підходу до кожного елемента виробу. Зберігати мінімальний комфорт – дуже важливо навіть у найбільш екстремальних умовах: саме в таких нині перебуває кожен український воїн.

Найліпший спосіб полегшити виконання завдань – купити військову форму від перевіреного виробника, який відшиває її за правильними лекалами та з найкращих матеріалів. Більше про переваги сучасної військової форми українських збройних сил – у статті.

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Чим вигідно відрізняється військова форма ЗСУ?

Одна справа – надіти форму на парад чи його репетицію, і зовсім інша – носити її в бою та використовувати за призначенням кожну її функцію:

  • зносостійкість;
  • надійність;
  • терморегуляцію;
  • відсутність статичної електрики;
  • приємне прилягання до тіла;
  • відповідний розмір (від 40-го до 60-го);
  • кишені та кріплення, які дозволяють усьому бути на своєму місці: від зброї до шевронів.
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Головні відмінності сучасної військової форми ЗСУ від аналогів і застарілих виробів полягають у:

  • використанні інноваційних тканин із водо- та брудовідштовхувальним просоченням, а також захистом тканини від вигоряння;
  • правильному крої з м'якими захищеними швами, завдяки чому можна впевнено обирати свій розмір і не сумніватися в тому, чи сидітиме комплект по фігурі;
  • продуманому фасоні з місцем для кріплення шевронів (велкро), місткими, але не об’ємними кишенями та кріпленнями;
  • теплопровідності: унікальне поєднання матеріалів дозволяє швидко відводити зайву вологу та зберігати тепло у значному діапазоні температур;
  • безшумності: немає шарудливих деталей і тканин, які б перешкоджали виконанню спеціальних завдань;
  • забарвленню, яке відповідає встановленому для українських родів військ.

Чи варто купувати військову форму онлайн?

Відповідь однозначна: так, якщо ви впевнені у виробнику, переконалися в наявності дозволу на відшивання тактичного одягу та прочитали незалежні відгуки, які свідчать про надійність бренду. Саме таку військову форму, виготовлену за спеціальними лекалами, з найкращих матеріалів і з найкращою фурнітурою, ви можете докладно розглянути й купити у військторзі «Моментум». Після детальної консультації ви зможете швидко отримати покупку з доставкою в будь-яку точку України та переконатись у якості й комфорті наших тактичних виробів.

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Дата публікації
Перегляди
384
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