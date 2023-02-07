Історія війн – це ще й історія еволюції одягу для війни. Сьогодні інноваційний підхід до матеріалів, увага до крою та фурнітури, продуманість елементів вивели військову форму на новий рівень зносостійкості й комфорту. У чому її переваги?

Про незручну древню військову форму, у якій жарко влітку і холодно взимку, сьогодні можна забути. А все завдяки інноваційним матеріалам, продуманому дизайну та дбайливому підходу до кожного елемента виробу. Зберігати мінімальний комфорт – дуже важливо навіть у найбільш екстремальних умовах: саме в таких нині перебуває кожен український воїн.

Найліпший спосіб полегшити виконання завдань – купити військову форму від перевіреного виробника, який відшиває її за правильними лекалами та з найкращих матеріалів. Більше про переваги сучасної військової форми українських збройних сил – у статті.

Чим вигідно відрізняється військова форма ЗСУ?

Одна справа – надіти форму на парад чи його репетицію, і зовсім інша – носити її в бою та використовувати за призначенням кожну її функцію:

зносостійкість;

надійність;

терморегуляцію;

відсутність статичної електрики;

приємне прилягання до тіла;

відповідний розмір (від 40-го до 60-го);

кишені та кріплення, які дозволяють усьому бути на своєму місці: від зброї до шевронів.

Головні відмінності сучасної військової форми ЗСУ від аналогів і застарілих виробів полягають у:

використанні інноваційних тканин із водо- та брудовідштовхувальним просоченням, а також захистом тканини від вигоряння;

правильному крої з м'якими захищеними швами, завдяки чому можна впевнено обирати свій розмір і не сумніватися в тому, чи сидітиме комплект по фігурі;

продуманому фасоні з місцем для кріплення шевронів (велкро), місткими, але не об’ємними кишенями та кріпленнями;

теплопровідності: унікальне поєднання матеріалів дозволяє швидко відводити зайву вологу та зберігати тепло у значному діапазоні температур;

безшумності: немає шарудливих деталей і тканин, які б перешкоджали виконанню спеціальних завдань;

забарвленню, яке відповідає встановленому для українських родів військ.

Чи варто купувати військову форму онлайн?

Відповідь однозначна: так, якщо ви впевнені у виробнику, переконалися в наявності дозволу на відшивання тактичного одягу та прочитали незалежні відгуки, які свідчать про надійність бренду. Саме таку військову форму, виготовлену за спеціальними лекалами, з найкращих матеріалів і з найкращою фурнітурою, ви можете докладно розглянути й купити у військторзі «Моментум». Після детальної консультації ви зможете швидко отримати покупку з доставкою в будь-яку точку України та переконатись у якості й комфорті наших тактичних виробів.