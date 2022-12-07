Соціальний проєкт Pogodin Academy: 800 учасників перевірили, як працює гештальт-терапія

Зараз все частіше можна почути про ефективність гештальт-терапії. Багато людей говорять про неї та бажають спробувати зануритися у сферу психотерапії.

Щоб зрозуміти для себе, чи насправді вона працює та підходить їм. Чи допомагає вона пізнати себе краще та відшукати відповіді на багато внутрішніх запитів. Саме тому Академія практичної психології вирішила створити дуже цікавий та корисний проєкт — 3 безкоштовні терапевтичні сесії. Ще більше про цю ініціативу та Pogodin Academy розповімо у статті.

Познайомимося з Pogodin Academy?

Засновником соціального проєкту є Академія практичної психотерапії, яка навчає та надихає вже понад 27 років. Це дійсно дуже тепле та затишне ком'юніті людей, які мають однакові інтереси та цілі. За весь час існування, з Pogodin Academy випустилося понад 3000 тисяч студентів з різних куточків світу. Багатьом Академія допомогла отримати нову професію та розпочати професійний шлях у сфері психотерапії. Також пізнати себе краще та мати підтримку під час складних життєвих ситуацій.

Засновником Pogodin Academy є Ігор Погодін — гештальт-терапевт із 27-річним практичним досвідом роботи. Він написав 15 книг по психології та психотерапії, а також має понад 400 рецензованих наукових публікацій. На своєму YouTube каналі Ігор регулярно порушує актуальні теми та ділиться корисними рекомендаціями. Розповідає про те, як переживати кризи, будувати міцні здорові відносини та багато іншого.

Соціальний проєкт від Pogodin Academy

Отже, чому Академія вирішила створити саме таку активність? Уся річ у тому, що сфера психотерапії залишається для багатьох чимось незвіданим. Здається, що це історія лише про щось негативне. Є проблеми та тривоги? Тоді треба у терапію. Переживаєш складнощі у стосунках та не знаєш, куди рухатися далі? Допоможе психотерапія. Але ж зовсім не потрібно чекати на особисті кризи, щоб розпочати знайомство з гештальт-терапією. Ця сфера дозволяє відкрити у собі те, про що ви навіть не могли здогадуватися. Дає знання, які ви зможете використовувати щодня, у своєму повсякденному житті. Наприклад, як будувати комунікацію з близькими людьми, працювати зі своїми почуттями та просто відчувати себе щасливіше.

Звичайно, про це можна багато говорити, але краще — показати на практиці, що ж таке гештальт-терапія. Дати можливість відчути та розпочати цікавий шлях. Тому Академія анонсувала набір на три безкоштовні терапевтичні сесії, які проводили тренери Pogodin Academy. Всі бажаючи заповнювали невелику заявку та згодом розпочинали занурення у гештальт-терапію. Загалом у проєкті взяло участь 800 людей. Їх відгуки говорять про те, що багатьом було дійсно цікаво дізнатися більше про себе. Також були учасники, яким було дуже важливо отримати психологічну підтримку. Адже наразі багато людей переживають не найпростіші життєві етапи.

Ви також можете залишити заявку, щоб долучитися до проєкту та отримати 3 безкоштовні терапевтичні сесії.

Цей проєкт показав, що гештальт-терапія — це не тільки про кризи, а про любов та турботу про себе та свій психологічний стан. Тому більшості учасників стало цікаво продовжувати шлях та глибше поринати у сферу. З Pogodin Academy це зробити дуже комфортно. Адже Академія має різноманітні програми навчання — як офлайн, так й онлайн. Тож можна обрати зручний для себе варіант та також почати знайомитися із гештальт-терапією.