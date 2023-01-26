Тепер можна не ходити до школи!

Епоха диджиталізації дала нам неймовірну можливість – отримувати знання, не виходячи з дому. Для цього достатньо мати необхідний гаджет, світло та інтернет.

Саме завдяки цьому самостійне навчання стало дуже популярним у світі. Та в Україні відмовитися від середньої освіти не можна, адже кожен громадянин має на неї право.

Але що робити, якщо навчання не подобається, а бажання йти до школи геть немає?

У цьому випадку слід розглянути інший освітній заклад, наприклад, онлайн-школу. Так Вам не доведеться витрачати час на дорогу і Ви завжди будете в безпечних, наскільки це можливо, умовах.

Однією з провідних дистанційних шкіл в Україні вважається Онлайн-школа «Альтернатива». Вона вже понад 6 років демонструє високий рівень професіоналізму та креативності. Відеоуроки знімаються у спеціальній студії, де багато уваги приділяється якості відеоряду, звуку, графіці та монтажу. «Альтернатива» впевнена, що урок має бути не лише цікавим, а й приємним для перегляду. У виробництві кожного відеоуроку беруть участь багато людей: учитель, оператор, монтажер, керівник контролю якості. Таким чином, урок стає справжнім технологічним медіапродуктом.

Крім цього школа розробляє альтернативні курси, які знімаються в незвичних локаціях у різних містах країни. Паралельно з цим «Альтернатива» створює додаткові курси, які є повністю безплатними для учнів школи. Таким чином після уроку геометрії можна відпочити, прослухавши урок із курсу психології або історії світового кінематографа.

Зважаючи на складну енергетичну ситуацію, на виконання домашніх і контрольних робіт дитина має цілих два тижні. Зручний та інформативний сайт школи дозволяє батькам постійно відстежувати успішність, а для мотивації самої дитини школа передбачає унікальну систему досягнень за сумлінне навчання. Для кращої підготовки до контрольних робіт та ЗНО/HMT школяр завжди має доступ до матеріалів минулих уроків, крім цього на своїх додаткових курсах «Альтернатива» безплатно готує своїх учнів до випускних іспитів.

Вся комунікація з вчителем відбувається також на шкільному сайті. Отримати відповіді на свої запитання учень може або в особистому чаті, або під час онлайн-трансляцій, які школа проводить для закріплення вивченого матеріалу.

Безумовно, у такому форматі навчання є і свої недоліки, адже дитина має самостійно організовувати свій навчальний процес і привчати себе до дисципліни. Та, як правило, у майбутньому це стає перевагою учня онлайн-школи, бо ще з дитинства він знає, що його успіх передусім залежить лише від нього самого.

Тому, якщо навчання у Вашій школі не приносить Вам задоволення, слід звернути увагу на онлайн-школи, вони так само видають документи державного зразка і навчають відповідно до програм МОН України рівня стандарту.