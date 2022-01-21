Основна виробнича діяльність підприємства пов’язана з організацією і проведенням промислово-геофізичних робіт.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрспецгеологія" отримало премію "Вибір Країни-2021", що для нас стало великою честю та ознакою довіри з боку нафтогазовидобувних компаній України.

Наша компанія успішно розвивається з 2006 року, надаючи послуги нафтогазовим компаніям державної та приватної форми власності.

Основна виробнича діяльність підприємства пов’язана з організацією і проведенням промислово-геофізичних робіт, включаючи весь комплекс досліджень в свердловинах, які буряться, експлуатаційних та нагнітаючих, при контролі за розробкою родовищ нафти і газу і роботи підземних сховищ газу.

Для організації широкого спектру геолого-геофізичних послуг компанія має всі необхідні дозволи та ліцензії та погодження. Наше виробництво сертифіковано за стандартами ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, які гарантують виконання робіт у відповідності до міжнародних стандартів безпеки, якості та екологічності.

Компанія наразі надає послуги за наступними напрямками:

Дослідження у відкритому стволі свердловин;

Оцінка технічного стану свердловини;

Відбір проб желонкою;

Уточнення поточного характеру насичення пластів в закритому стволі свердловини;

Супровід буріння свердловини стацією ГТД;

Проведення комплексу гідродинамічних досліджень;

Прострілювально-вибухові та аварійно-відновлювальні роботи.

Ми дуже пишаємось нашими співробітниками, більшість з яких мають великий досвід роботи на родовищах України, США, Канади, Ємену, у тому числі на морських родовищах.

Крім того, наше підприємство є ексклюзивним офіційним представником холдингу "DynaEnergetics" - одного із найпотужніших виробників перфораційних систем для потреб паливно-енергетичного комплексу. За час надання послуг різним компаніям було відстріляно майже 5000 м перфораційних систем з метою вторинного розкриття пластів в нових продуктивних горизонтах та інтенсифікації припливу в старих.

Наш досвід нараховує більше 12000 виїздів на більш як 500 свердловин України. При наданні послуг ми намагаємось підходити до кожної свердловини окремо, підбираючи необхідний комплекс досліджень з використанням найсучаснішої апаратури. Це дозволяє виконувати поставлені завдання Замовником якісно та в максимально обмежені строки, що в подальшому позитивно впливає на економіку подальших робіт на свердловині.

Кожен етап робіт обов’язково супроводжується нашими висококваліфікованими геофізиками, для контролю якості робіт та оперативності прийняття рішень в разі потреби.

"Премія "Вибір Країни-2021" - є результатом плідної роботи нашої команди за більш ніж 15 років діяльності. Наше прагнення – це надавати нафтогазовий сервіс якісно та професіонально в максимально короткі терміни. Отримання премії мотивує всю нашу команду до розвитку та вдосконаленню послуг, що надаються в нафтогазовій сфері, особливо в часи, коли для України це одним з найбільш актуальних завдань в рамках "Енергетичної стратегії України на період до 2030 року", - коментує директор ТОВ "Укрспецгеологія" Олег Степанович Стасів.

Ми весь час науково розвиваємось, модернізуємо апаратуру, створюємо нову, у тому числі для проведення каротажу в процесі буріння та в обсаджених свердловинах, проводимо стажування для іноземних студентів, поповнюємо свій науковий склад новими кадрами. Тобто, ми робимо все, щоб відповідати сьогоднішнім викликам, які постають перед енергетичною галуззю України з метою ефективного розв’язання найрізноманітніших задач.