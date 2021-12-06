Як розпізнати запій та уникнути алкогольної ломки?

За даними опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг у квітні 2021 року, 66% опитаних українців (із 1500 респондентів) вживають алкогольні напої. При цьому середні показники випадків алкоголізму в Україні перевищені приблизно в 3 рази, порівняно з іншими країнами Європи.

Алкоголізм призводить до тривалих запоїв і, якщо вчасно не допомогти, наслідки можуть бути незворотними і для фізичного здоров'я, і ​​для психіки. Виведення із запою (Київ) рекомендується робити лише в умовах клініки.

Запоєм прийнято вважати зловживання алкоголем протягом кількох днів (від 3 до кількох тижнів), що супроводжується алкогольною інтоксикацією. З розвитком алкогольної залежності запої стають частішими та тривалішими. Алкоголік потрапляє в порочне коло – якщо він перестане приймати спиртні напої, настане алкогольна ломка. А якщо зловживатиме – делірій, тобто алкогольний психоз.

Абстинентний синдром за соматичними, психологічними та неврологічними ознаками нагадує похмілля, але його головна відмінність від цього стану – триваліша дія, при якій продукти метаболізму етанолу отруюють кров. Це призводить до проблем із серцем, печінкою, що негативно впливає на здоров'я мозкових клітин.

Ознаки алкогольної ломки:

● Тривалі головні болі

● Порушення артеріального тиску

● Тремор кінцівок

● Нудота та блювання

● Тахікардія

● Астенія

Симптоми запою

Розпізнати запій не складно – якщо алкоголік п'є спиртні напої щодня, незалежно від часу доби, значить почався запій.

Ознаки:

● Безперервний прийом алкоголю понад 3 дні поспіль.

● Збільшення дози спиртного

● Пригніченість

● Порушення координації

● Втрата апетиту

● Маревний стан, агресія

Самостійно вийти із запою алкоголік може поступово, знижуючи дозу спиртного. Але при цьому кожен день у такому стані завдає йому непоправної шкоди. У той же час, різка відмова від алкоголю в домашніх умовах (спроби сховати спиртне, не випускати алкоголіка з дому), загрожує ще більшим погіршенням стану через ризик розвитку абстинентного синдрому з дуже болючими психосоматичними симптомами.

Виведення із запою в клініці

Найкращим виходом із ситуації, коли близька людина страждає на запою, буде звернення до наркологічної клініки. У центрі аддиктології «МедікоМенте» у Києві виведення із запою ведеться у палатах інтенсивної терапії. Лікування проводиться за згодою пацієнта та конфіденційно. Детоксикація від алкоголізму проходить безболісно та безпечно.

У послуги клініки входить:

● Обстеження пацієнта

● Детоксикація

● Відновлююча терапія

● Лікування захворювань, спричинених алкогольною залежністю

● Допомога психотерапевта

● Мотивація до лікування алкоголізму

● Профілактика запоїв

Курс лікування та методики підбираються лікарями індивідуально, залежно від результатів обстеження. У клініці забезпечується професійне виведення із запою на будь-якій стадії алкоголізму.