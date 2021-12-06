Як розпізнати запій та уникнути алкогольної ломки?

За даними опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг у квітні 2021 року, 66% опитаних українців (із 1500 респондентів) вживають алкогольні напої. При цьому середні показники випадків алкоголізму в Україні перевищені приблизно в 3 рази, порівняно з іншими країнами Європи.
Алкоголізм призводить до тривалих запоїв і, якщо вчасно не допомогти, наслідки можуть бути незворотними і для фізичного здоров'я, і для психіки. Виведення із запою (Київ) рекомендується робити лише в умовах клініки.
Запоєм прийнято вважати зловживання алкоголем протягом кількох днів (від 3 до кількох тижнів), що супроводжується алкогольною інтоксикацією. З розвитком алкогольної залежності запої стають частішими та тривалішими. Алкоголік потрапляє в порочне коло – якщо він перестане приймати спиртні напої, настане алкогольна ломка. А якщо зловживатиме – делірій, тобто алкогольний психоз.
Абстинентний синдром за соматичними, психологічними та неврологічними ознаками нагадує похмілля, але його головна відмінність від цього стану – триваліша дія, при якій продукти метаболізму етанолу отруюють кров. Це призводить до проблем із серцем, печінкою, що негативно впливає на здоров'я мозкових клітин.
Ознаки алкогольної ломки:
● Тривалі головні болі
● Порушення артеріального тиску
● Тремор кінцівок
● Нудота та блювання
● Тахікардія
● Астенія
Симптоми запою
Розпізнати запій не складно – якщо алкоголік п'є спиртні напої щодня, незалежно від часу доби, значить почався запій.
Ознаки:
● Безперервний прийом алкоголю понад 3 дні поспіль.
● Збільшення дози спиртного
● Пригніченість
● Порушення координації
● Втрата апетиту
● Маревний стан, агресія
Самостійно вийти із запою алкоголік може поступово, знижуючи дозу спиртного. Але при цьому кожен день у такому стані завдає йому непоправної шкоди. У той же час, різка відмова від алкоголю в домашніх умовах (спроби сховати спиртне, не випускати алкоголіка з дому), загрожує ще більшим погіршенням стану через ризик розвитку абстинентного синдрому з дуже болючими психосоматичними симптомами.
Виведення із запою в клініці
Найкращим виходом із ситуації, коли близька людина страждає на запою, буде звернення до наркологічної клініки. У центрі аддиктології «МедікоМенте» у Києві виведення із запою ведеться у палатах інтенсивної терапії. Лікування проводиться за згодою пацієнта та конфіденційно. Детоксикація від алкоголізму проходить безболісно та безпечно.
У послуги клініки входить:
● Обстеження пацієнта
● Детоксикація
● Відновлююча терапія
● Лікування захворювань, спричинених алкогольною залежністю
● Допомога психотерапевта
● Мотивація до лікування алкоголізму
● Профілактика запоїв
Курс лікування та методики підбираються лікарями індивідуально, залежно від результатів обстеження. У клініці забезпечується професійне виведення із запою на будь-якій стадії алкоголізму.