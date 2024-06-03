Відкриття KIXX: новий fashion-простір від UltraGroup

Вступ до світу моди з KIXX

UltraGroup радо оголошує про відкриття нової мережі KIXX, яка обіцяє стати справжнім модним центром для всієї родини. Тепер у вас є можливість насолоджуватися шопінгом у нових локаціях: ТРЦ Ocean Plaza у самому центрі Києва та ТЦ City Center в Одесі.

Асортимент, який вражає

KIXX пропонує широкий вибір взуття та аксесуарів від відомих брендів, серед яких HUGO, Levi’s, Guess, BOSS, Love Moschino. Але це не все! У магазині також представлені унікальні новинки, наприклад, італійський бренд Enterprise Japan, чиї кросівки, натхненні космосом, стануть ідеальним доповненням вашого стильного образу. Весь асортимент простору KIXX представлений на Ultra-shop.com

Комфортний шопінг для всієї родини

KIXX створений для того, щоб ваш шопінг був максимально комфортним та приємним. Магазин пропонує асортимент для всіх членів родини, включаючи дітей, що дозволяє обирати стильні речі для кожного. Незалежно від віку та вподобань, у KIXX знайдеться щось особливе для кожного.

Перша зустріч з KIXX

Не пропустіть шанс бути серед перших, хто відвідає ці унікальні магазини. KIXX обіцяє стати новим улюбленим fashion-простором, де кожен знайде щось для себе. Запрошуємо вас приєднатися до світу стилю з KIXX від UltraGroup!

Відвідайте нас у ТРЦ Ocean Plaza у Києві або в ТЦ City Center в Одесі та насолоджуйтесь шопінгом, який відповідає вашим найвищим очікуванням.