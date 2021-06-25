5 порад щодо вибору косметики, які допоможуть заощадити

Косметики не буває багато. Саме таким принципом керуються багато споживачів, а потім спостерігають за зростаючими стрункими рядами баночок у ванній і косметичками, які ломляться від надлишків.

Варто сказати, що косметика має термін придатності і деякі продукти так і залишаються невикористаними.

Пропонуємо вам прямо зараз прочитати 5 рекомендацій, які допоможуть насолодитися покупками на повну і ще заощадити.

Влітку доглядова, взимку декоративна

Ці два основних види косметики варто розділити на різні пори року. Влітку використання тонального крему і помади викличе швидше дискомфорт. А блиск для губ або туш, яка лежить в сумочці при температурі +30, швидко втратять властивості і можуть завдати шкоди організму. Продукти, які дійсно потрібні влітку: термальна вода, місти для тіла, BB-крем з високим рівнем SPF, освіжаючий гель з алое вера.

Це не означає, що потрібно повністю відмовитися від декоративної косметики влітку, але її скорочення точно благополучно позначиться на стані шкіри.

Правильний догляд за волоссям скоротить кількість візитів в салон

Практично кожній дівчині знайомі цінники на салонні послуги для волосся і переконливі промови майстрів про те, що терміново треба виправляти ситуацію. Щоб цього уникнути, варто трохи ближче познайомитися із засобами для волосся з категорії мас-маркету.

Завжди користуйтеся термозахистом перед сушінням волосся феном. Ціна таких засобів починається від 50 грн., а відновлення пересушеного волосся в салоні близько 1000 грн.

Щоб відучитися мити голову кожен день, і при цьому не переживати через жирні корені, спробуйте шампунь для об’єму.

Щоб маска для волосся краще подіяла, загорніть їх у рушник і трохи прогрійте феном. Якщо немає часу тримати маску, краще скористатися кондиціонером.

Покупки в інтернет-магазині економлять не тільки час, а й кошти

Про те, що інтернет-магазини заощаджують час і допомагають підтримувати соціальну дистанцію, переконалися вже багато українців. А ось клієнтам Prostor.ua доступні вигідні пропозиції на покупку косметики і товарів для будинку:

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Спробуйте маленькі об’єми засобів для подорожей

Збираючись в поїздку, можна взяти повні об’єми засобів, перелити їх в маленькі ємності або відразу купити мініатюри. І останній варіант нам здається найбільш зручним, так як дозволить заощадити місце і скоротить вагу багажу. До того ж в Prostor.ua запропоновані доступні ціни на пробники шампунів і бальзамів, серветки-антиперспіранти, тканинні маски. Використовуйте це в поїздці і вам не доведеться везти назад гору порожніх баночок.

Інструкція і термін придатності насамперед

Не забувайте перед замовленням і використанням косметики почитати, що написано на упаковці. Неправильне використання часто призводить до перевитрати коштів. А неправильне зберігання — до втрати якостей. Зверніть увагу на температуру зберігання, загальний термін придатності і термін придатності у відкритому вигляді. Він зазвичай зображується графічно у вигляді відкритої баночки із зазначенням кількості місяців.

Нехай покупка косметики приносить тільки задоволення!

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