70 боксів турботи бабуні й дідусю

За даними агенції Nielsen, 55% онлайн-покупців готові заплатити навіть більше за товар/сервіс брендів, які мають соціальну місію.

Як бізнеси активно переформатовуються в соціально орієнтовані і чому продукти свідомих організацій стають лідерами галузей? З радістю ділимось кейсом "Ліга Лідерів" – рейтинговою програмою, ініційованою конкурсом "Вибір року".

Коли молоко стає продуктом, що піклується про Ба та Ді

"Молоко від фермера" – це не лише якісний продукт з українською турботою. В тандемі з бізнес-рейтингом "Ліга Лідерів" бренд став добрим благодійником для самотніх стареньких в Київському пансіонаті.

Спільно з постійним логістичним партнером Denka Logistics, "Ліга Лідерів" передали бабуням та дідусям 70 боксів з запіканками, сирочками та іншою смакотою ТМ "Молоко від фермера".

Чому важливо бути соціально-орієнтованою компанією та як стати на шлях допомоги суспільству? Власним досвідом ділиться команда бренду "Молоко від фермера":

Ви вперше берете участь в подібній благодійній активності?

Бренд "Молоко від фермера" активно долучається до благодійних проектів з 2018 року. Ми на постійній основі підтримуємо організації, що опікуються дітьми, багатодітними та малозабезпеченими сім'ями.

Що для вас означає бути соціально відповідальною компанією?

Підтримувати тих, хто потребує та дарувати добро - важлива складова буття. Кожний бренд, що свідомо ставиться до ведення бізнесу, розуміє - участь у соціальному житті українців так само важлива, як і отримання прибутку.

Чому до допомоги малозахищеним людям має залучатись кожна свідома компанія?

Якщо кожен, хто має можливість долучитися до проекту "Ліга Лідерів" або подібних благодійних ініціатив, зробить це хоча б раз - життя багатьох людей стане кращим.

Чому напрямок допомоги пансіонатам для стареньких потребує значної підтримки?

Літні люди - одна з найбільш незахищених соціальних верств. Коефіцієнт старіння нації досить великий, тому підтримка літніх людей має бути не тільки з боку держави, а й з інших джерел.

Соціальна активність брендів цінна

Державні пансіонати для літніх людей потребують постійної підтримки з боку як влади, так і суспільства. За словами директора закладу Наталії Валентинівні Калити: "Підтримка установи та підопічних, в основному, і тримається на плечах небайдужих людей. Причому завжди доречна як матеріальна, так і, банально, інформаційна допомога. Інколи просто бракує рук, часу, а десь і навичок, щоб елементарно сформувати запит в Інтернеті на допомогу і прокомунікувати його благодійникам".

Культура благодійності та підтримка некомерційного сектору зростає з року в рік. Про це свідчить і дослідження Zagoriy Foundation. Люди усвідомили важливість взаємопідтримки, а бажання об’єднувати зусилля в допомозі слабшим досягло високої позначки. Суспільство відкрите для емпатії.

Проект "Ліга Лідерів" пропонує стратегічний підхід в допомозі стареньким. Ми об’єднуємо відповідальні бізнеси, щоб спільними зусиллями надавати пансіонатам необхідну підтримку та підвищувати рівень життя українців.

Бажаєте, щоб і ваш продукт став продуктом, який допомагає літнім людям?

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