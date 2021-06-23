AUTODOC — переможець національної премії "Вибір країни" 2020

AUTODOC працює на ринку 13 років.

Міжнародна компанія AUTODOC, що спеціалізується на онлайн-продажу автомобільних запчастин і аксесуарів, продовжує збирати престижні нагороди. У січні 2019 року вона увійшла до найкращої сотні німецьких компаній, які зростають найшвидше, а у 2020-му локальне представництво компанії, "Автодок Юкрейн", відзначено в Україні на національному рівні — у рейтингу "Вибір країни".

Лауреатами премії "Вибір країни" стають підприємства з високим рівнем клієнтського сервісу та кращими фінансово-економічними показниками в галузі.

За 13 років роботи AUTODOC клієнтами онлайн-гіпермаркету стали понад 11 млн людей з 27 європейських країн. У команді близько 4000 фахівців з України, Німеччини, Молдови та Польщі. Тільки в одеському IT-офісі працює тисяча осіб. Усіх співробітників пов’язує єдина пристрасть — любов до автомобілів і всього, що з ними пов’язане.

2008 року компанія розпочала бізнес з декількох десятків позицій, а сьогодні асортимент AUTODOC налічує 3,7 мільйона найменувань для 37 тис. моделей авто. Попри важкий для бізнесу 2020-й рік компанія спромоглася досягти позначки в 1 млн продажів на місяць. Для зручності клієнтів створили та стало вдосконалюють мобільний додаток, за допомогою якого можна шукати товари самим чи скористатися консультацією менеджера. Тут ви знайдете все: від каталогів ТО і запчастин до аксесуарів та інструментів. Зручний інтерфейс, розширений пошук та широкий асортимент товарів дозволяють AUTODOC довгі роки втримуватися поза конкуренцією.

"Ми пишаємося тим, що нас оцінюють як постачальника високоякісних послуг, який завжди ставить на перше місце бажання та потреби клієнтів, — зазначає Макс Вегнер, один із засновників компанії AUTODOC. Він додає: — Ми заробляємо в Європі, а в Україну — інвестуємо, забезпечуючи робочими місцями великий загал українців. Тому удвоє приємно, що нашу роботу відзначили в Україні на національному рівні".

Для роботи персоналу створюються найкомфортніші умови. Так, одеська команда нещодавно переїхала в окрему будівлю зі своїм спортзалом і терасами на даху. Новий бізнес-центр, що розташувався у самому серці Одеси, побудовано спеціально для компанії.

Варто зазначити, що AUTODOC — це ще і соціально відповідальний бізнес. Компанія активно підтримує українських спортсменів і фінансує їхню участь у міжнародних турнірах. Серед підопічних — наймолодший гонщик, дев’ятирічний Макар Железняк, який ще у 2016 році став абсолютним чемпіоном України з картингу; Олена Колесник, майстер спорту України з боксу та тайського боксу, багаторазова чемпіонка світу та України з боксу, тайського боксу, карате та кікбоксингу, та інші.

2021 рік стане новим етапом стрімкого розвитку AUTODOС. Компанія стало розширює штат, тому, якщо ви перебуваєте у пошуках гідної роботи — приєднуйтеся до команди професіоналів. З переліком вакансій можна ознайомитися на сайті.

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