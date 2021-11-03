Безболісне позбавлення від наркотичної залежності

Проблема наркоманії є однією з основних у всьому світі. Мільйони людей страждають від недугу, який не просто руйнує сім'ї, а й завдає руйнівний шкоди всьому організму.

Детоксикація від наркотиків - єдиний спосіб лікування від залежності в найкоротші терміни. Необхідно терміново звернутися до фахівця при перших ознаках наркоманії у людини.

У чому проявляється залежність від наркотиків

Наркотична залежність - небезпечна хвороба, якій може бути піддана будь-яка людина, незалежно від соціального статусу. До складу будь-якого наркотику входять різні речовини, що здатні недовго впливати на відчуття і мозкову активність людини, викликаючи стан ейфорії. Ціною такого ефекту є сильна залежність, здатна викликати фізичний біль при тривалому утриманні від вживання наркотиків.

Поширені причини наркозалежності

Найчастіше, наркотики починають вживати ті люди, що мають такі проблеми:

низький добробут;

проблеми в сім'ї або на роботі;

стрес і депресивний стан;

наявність інших супутніх залежностей або хронічних захворювань;

погана компанія.

Замість походу до психолога або нарколога, люди, що вживають наркотики, воліють придбати за останні гроші чергову дозу, так як для них це «легкий» шлях отримати задоволення, не дивлячись на те що після вживання і короткої ейфорії настає період розплати за свої помилки у вигляді сильної ломки.

Ознаки, симптоми і наслідки прийому наркотиків

Зрозуміти наявність проблеми з наркотиками можна за такими ознаками і симптомами у наркозалежної людини:

блідий зовнішній вигляд;

наявність слідів уколів на руках або почервоніння в очах;

сильне схуднення;

нервозність і роздратування.

Відразу після прийому наркотичних засобів можуть проявлятися такі наслідки:

нудота і блювота;

запаморочення;

втрата пам'яті;

дезорієнтація;

нестабільний настрій;

почуття тривожності і параноя;

розширення зіниць;

сонливість або навпаки - надлишок енергії і збудження.

На перших етапах розвитку залежності хвора людина не відрізняється від інших, лише з часом виникають різні ознаки, що вказують на захворювання. При першій ж підозрі на наявність наркотичної залежності варто поговорити з нею і дізнатися більше деталей про проблему. Якщо вона приховує факт прийому наркотиків або ухиляється від відповідей - це значить заперечення самої проблеми. Необхідно звернутися до фахівця, який допоможе переконати наркозалежного прийняти адекватне лікування і кинути труїти себе шкідливими речовинами.

Особливості детоксикації від наркотиків в клініці "МедікоМенте"

Для медцентру "МедікоМенте" немає ніяких складнощів з позбавленням від наркотичної залежності навіть на самих останніх стадіях розвитку захворювання. Кваліфікований персонал з багаторічним досвідом успішно застосовує сучасні методики, що включають в себе медикаментозне лікування і роботу з психологом. Це гарантує не тільки швидке позбавлення від недуги, а й більш короткий термін реабілітації, протягом якого пацієнт вчиться заново жити в соціумі без впливу наркотичних засобів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання