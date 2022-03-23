Білоруських військовослужбовців Кремль хоче використати в Україні як “гарматне м'ясо” - політолог

Настрої всередині провладних еліт Білорусі не відповідають бажанням Кремля.

Білоруських військовослужбовців Кремль хоче використати в Україні як “гарматне м'ясо” для відволікання уваги ЗСУ від важливих для окупантів напрямків.

Таку думку висловив на своїй сторінці у соцмережі експерт Українського інституту майбутнього, політолог Ігар Тишкевич.

За його словами, настрої всередині провладних еліт Білорусі не відповідають бажанням Кремля.

“Для оточення Лукашенка це буде катастрофа. Можна додати і антивоєнні настрої більшої частини суспільства та суттєвої частини силовиків. Виконувати накази на своїй території вони будуть. Воювати не за свої інтереси проти України не хочеться”, — наголосив політолог.

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