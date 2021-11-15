Центр сучасної аддиктології: реальний шанс на одужання

Алкоголізм, наркоманія, ігроманія та інші види адикції – це захворювання, лікування яких має відбуватися у наркологічній клініці.

Наркологічна клініка – це заклад, де пацієнти з різними видами залежності можуть скористатися послугами екстреного виведення із запою, детоксикації від наркотиків, планового лікування та реабілітації.

Основна відмінність приватного медичного центру лікування наркоманії "МедікоМенте" від схожих закладів у тому, що його діяльність ґрунтується на передових світових практиках, які застосовуються у найкращих клініках Європи та Америки. Досвід, набутий у закордонних клініках, дозволяє лікарям центру застосовувати ефективні методики лікування наркоманії, алкоголізму, ігроманії та психічних розладів із гарантовано тривалою ремісією.

Усі види залежностей – це захворювання, але вони нерозривно пов'язані із психосоціальними чинниками. Тому допомога пацієнтам клініки організовується за такими напрямами:

медичне обстеження

детоксикація організму

психологічна допомога

індивідуальна лікарська терапія

методи лікування та відновлення організму: нейрометаболічна терапія, плазмаферез, аверсивна терапія, опромінення крові, лімфодренаж

Іншими словами, клініка сучасної аддиктології "МедікоМенте" - це наркологічний центр повного циклу. Тут надаються послуги з профілактики, діагностики та лікування залежностей та психічних розладів (депресії, тривоги, посттравматичного синдрому та ін.). Такий підхід дозволяє забезпечити безболісне та усвідомлене рішення пацієнта повернутися до життя без згубних звичок.

Як відбувається лікування у клініці "МедікоМенте"

Все починається з безкоштовної консультації, під час якої лікар у доброзичливій розмові дізнається про проблему пацієнта, оцінює його стан, призначає діагностику для подальшого плану лікування.

Сучасне обладнання клініки дозволяє провести комплексне обстеження, яке включає:

лабораторні дослідження (включаючи тести на алкоголь та психотропні речовини)

апаратні дослідження – ЕКГ, УЗД

прийом терапевта та вузьких фахівців (при необхідності)

Якщо пацієнт потрапляє до клініки у стані передозування або з абстинентним синдромом, лікар призначає процедуру детоксикації. Вона проходить у палаті інтенсивної терапії під наркозом, що робить її абсолютно безболісною.

Після очищення організму від продуктів розпаду етанолу чи наркотиків починається основне лікування. Тут головну роль грає бажання пацієнта впоратися із залежністю. У цьому йому допомагають досвідчені психотерапевти. Основне лікування завжди комплексне, засноване на психічних та фізіологічних особливостях пацієнта, що дає найкращий результат.

Завершується лікування підтримуючою терапією в амбулаторних умовах протягом року.

Приватна територія, що охороняється, комфортні палати, ресторанне харчування, цілодобове медичне спостереження, повноцінний відпочинок і комплексна терапія значно підвищують шанси на повне одужання в центрі "МедікоМенте".

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