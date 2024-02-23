Чи дійсно важливі всі предмети у школі

У сучасному освітньому середовищі нерідко виникає дискусія щодо значення та важливості предметів, які вивчаються у школі. Хтось вважає важливими всі предмети, оскільки вони розвивають різні аспекти особистості учня. Інші ж наголошують на відсутності практичної користі дисциплін у майбутньому.

Традиційно шкільна програма має широкий спектр предметів, таких як: математика, фізика, англійська, історія, хімія, географія, українська, фізична культура тощо. Кожен з цих предметів має свою унікальну цінність і призначення. Та школярі часто скаржаться, мовляв: “Як вирішення рівняння зможе допомогти у дорослому житті?”.

Насправді ж відсутність фінансової математики, статевої освіти, психології, логіки та інших корисних дисциплін є проблемою. Адже діти виходять зі школи із вмінням рахувати гроші, а не як ними правильно розпоряджатися.

Слід зазначити й про вимоги до школярів. В українському суспільстві, як правило, батьки наймають репетитора з того предмета, який дитині дається найважче, замість того, щоб спрямувати всю увагу на дисципліну, яку дитина засвоює із легкістю та задоволенням. Цілком логічним розв'язанням цієї проблеми може бути запозичення досвіду американських шкіл. Вони надають можливість учням старшої школи самостійно обирати декілька предметів. Такий підхід дозволив би розвантажити школяра та направити його увагу на те, що особисто для нього є дійсно цікавим.

Отож питання важливості усіх предметів у школах залишається неоднозначним і дискусійним та вочевидь потребує перегляду. На щастя, в Україні є приклади й тих шкіл, які намагаються модернізувати підхід до навчання відповідно до програм Міністерства освіти та науки України.

Однією з таких закладів в Україні є Онлайн-школа «Альтернатива». Це дистанційна школа з отриманням повної загальної середньої освіти з 1 до 11 (12) класу та видачею документів державного зразка.

На відміну від класичних державних шкіл, «Альтернатива» пропонує велику кількість додаткових безоплатних для учнів школи дисциплін, наприклад: програмування, психологія, статева освіта, підготовка до ЗНО й ДПА тощо.

Переваги Онлайн-школи «Альтернатива»: