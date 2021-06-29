Чим зайняти дитину влітку: ідеї та лайфхаки для батьків

Влітку дітям хочеться більше часу проводити на вулиці: бігати по траві та ловити сонячних зайчиків.

Але коли всі газони вже протоптані, а теплі промені спіймані, настає момент "а давай що-небудь поробимо". На цей випадок пропонуємо кілька ідей, чим зайняти вашого непосиду.

Збираємося на пляж

Навіть якщо водойма вашого міста не відрізняється особливою чистотою - не важливо, адже купатися зовсім необов'язково. Побудуйте пісочний замок. Візьміть із собою відерце, лопатку і різні формочки. Ще захопіть іграшкових чоловічків або тварин - майбутніх мешканців мінікоролівства.

Якщо ж із піщаним пляжем не пощастило, озбройтеся водними пістолетами та "бийтеся" один на один або створіть маленький імпровізований тир. У ролі мішеней - вміст вашої пляжної сумки або заздалегідь підготовлені речі (підійдуть звичайні бляшані банки з-під коли).

Влаштовуємо спортивне змагання

Це гарний варіант для вихідного дня. Покличте родичів або друзів, зробіть турнірну таблицю та, звичайно ж, почесні медалі. Використайте фольгу від шоколадних монеток і тонкі атласні стрічки - швидко й не вимагає багато зусиль. Залучіть до заняття дитину, й ось вам ще один цікавий варіант проведення часу. У ролі спортивних дисциплін нехай будуть будь-які вуличні ігри - волейбол, футбол, бадмінтон, стрибки на скакалці тощо.

Організовуємо пікнік

Візьміть частування, які підходять для спекотного сезону: легкі бутерброди, овочевий або фруктовий салат, печиво і подібне. Також можна приготувати разом із малюком лимонад або молочний коктейль.

Виберіть для пікніка яскравий паперовий посуд з улюбленими героями мультфільмів, забавні різнокольорові склянки та трубочки. Пограйте на природі в "Твістер" або покидайте літаючу тарілку.

Придумуємо домашні варіанти

Тепер перейдемо до лайфхаків для втомлених батьків. На випадок, якщо ви прийшли додому після важкого робочого дня і у вас немає сил на складні приготування, а дитина все одно вимагає розваг. Перший варіант - дайте їй тазик з водою, гумових качечок або пластмасових корабликів. Так, ось так просто, іноді й цього достатньо для захопливої морської пригоди.

Другий "сидячий" варіант спільного дозвілля - настільні ігри. Спорудіть башту "Дженга" з дерев'яних брусків або перевірте свою реакцію з картами "Уно". А для найледачіших днів підійде флакончик звичайних мильних бульбашок. Дитина буде бігати і стрибати, намагаючись лопнути кульки, що вислизають, поки ви відпочиваєте на дивані.

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