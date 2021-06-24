Чому інтернет-аптеки дешевше стаціонарних?

Пропозиція інтернет-аптек дуже широка.

Більшість пацієнтів, які планують здійснювати великі покупки ліків або харчових добавок, які вони використовують щодня, все частіше вирішують скористатися пропозиціями аптеки онлайн.

Можливість покупки необхідних ліків з можливістю доставки додому стає все більш популярною, в тому числі із-за триваючої пандемії COVID-19 в усьому світі. Найбільш важливим фактором, який робить інтернет-аптеки настільки популярними серед пацієнтів, часто є набагато більш низькі ціни на основні безрецептурні препарати, дієтичні добавки, пов'язки, дерматокосметику або товари для догляду за дітьми. У цій статті ми відповідаємо на питання, чому ціни в інтернет-аптеках часто набагато нижче, і описуємо, які ще переваги у таких аптек.

Ліки дешевше до 10%

Найголовнішою перевагою https://apteka-ds.com.ua/ є те, що наявні в них ліки часто набагато дешевше, ніж в традиційних стаціонарних аптеках. Згідно з дослідженнями, проведеними кілька років тому, різниця в цінах на ліки в інтернет-аптеках і в стаціонарних аптеках становить близько 10%.

Правда, такі дослідження давно не проводилися, але питання різниці в цінах особливо не змінилось. Той факт, що електронні аптеки можуть продавати ліки за нижчими цінами, можливий в основному через те, що вони самі зазвичай мають набагато більш низькі експлуатаційні витрати, ніж традиційні аптеки. В цьому випадку вартість оренди приміщення зазвичай дуже висока в хороших локаціях.

Існують також витрати, пов'язані з наймом більшого числа співробітників, в тому числі менеджера і професійного персоналу. З іншого боку, з кожним роком створюється все більше і більше інтернет-аптек, тому всім їм доводиться боротися за клієнтів, і головний елемент, що дозволяє отримати перевагу перед конкурентами, - це, звичайно, завжди нижча ціна.

Легко порівнюйте ціни

Елемент конкуренції за пацієнтів з іншими інтернет-аптеками фактично є основним чинником, що робить ціни онлайн-аптек ще більш привабливими. Українці все більше і більше хочуть робити покупки в Інтернеті, а час ізоляції та карантину означає, що ми вирішуємо робити покупки в стаціонарних магазинах ще рідше, і якщо нам не потрібно йти в магазин або в аптеку, наприклад, щоб купити або забрати рецептурних ліків, ми вважаємо за краще замовляти все з доставкою додому.

Пропозиція інтернет-аптек дуже широка. Ви можете купити безрецептурні препарати, тобто ліки, що відпускаються без рецепта, БАДи, дерматокосметику, вітаміни, перев'язувальні матеріали, предмети та аксесуари для годування немовлят, чистячі засоби.

Багато різних видів товарів, ціни на які можуть бути дійсно іншими. Плануючи великі покупки в Інтернеті, багато людей, перш ніж оформити замовлення і здійснити оплату, спочатку порівнюють ціну свого кошика в декількох інтернет-магазинах, в даному випадку в декількох аптеках. Тому ціни в інтернет-аптеках повинні бути конкурентоспроможними. Немає можливості легко порівняти ціни на необхідні ліки та інші види аптечних товарів при покупках в стаціонарних аптеках.

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