День фрилансера: в Україні може з'явитися нове свято

Більшість українських фрилансерів виступають за створення професійного свята. Згідно з даними опитування найбільшого сервісу віддаленої роботи Freelancehunt, 86,2% користувачів висловилися за те, щоб в Україні відзначався День фрилансера.

Запит на власне свято звучить від фрилансерів уже кілька років. Вкотре виконавці порушили тему в серпні, коли був зареєстрований мільйонний користувач на фрилансі.

— Ми проводили прямий ефір з обговорення трендів ринку. Кілька разів нас запитали: чому на відміну від інших країн Україна не відзначає День фрилансера? Такі запитання ставили й у соцмережах, — говорить засновник Freelancehunt Олег Топчій. — Далі ми організували голосування, де кожен міг висловитися з приводу ідеї свята. Кількість учасників опитування зростала, але рівень підтримки практично не змінювався: від 85 до 87% фрилансерів висловлювалися "за".

Свою мотивацію самозайняті спеціалісти обґрунтовують по-різному. Якщо одні кажуть про увагу до професії та визнання фрилансу, то інші пропонують створювати професійну спільноту і відстоювати права фрилансерів. Учасники опитування залишали такі коментарі на підтримку свята: "Щоб усі знали про таку професію", "Тому що фрилансер — це стиль життя", а також "Щоб не говорили — знайди собі нормальну роботу".

У світі вже давно проводяться заходи на підтримку фрилансерів. Так, в Європейському форумі незалежних професіоналів (EFIP) шостий рік проводять Freelancers Week. У Британії Асоціація самозайнятих спеціалістів (IPSE) ще у 2014-му офіційно визнала національний День фрилансерів (NFD) — 28 червня. До цього свято відзначалося неформально з 2008 року.

— Ми підтримали ініціативу фрилансерів, вивчили міжнародний досвід і надіслали листа до Кабінету міністрів та Офісу Президента з пропозицією затвердити на законодавчому рівні День фрилансера, — каже Олег Топчій.

День фрилансера в Україні планують відзначати 4 листопада. Фінальне рішення буде прийняте після обговорення професійною спільнотою та отримання відповіді від офіційних відомств. Проте українські фрилансери кажуть, що готові відзначати професійне свято, навіть якщо воно не буде затверджене на законодавчому рівні.

Опитування щодо ставлення користувачів до ідеї проведення Дня фрилансера проходило на сервісі Freelancehunt.сom. У період з 12 серпня по 28 вересня 2021 року проголосувало 3617 осіб. На запитання: "Чи підтримуєте ви створення в Україні професійного свята — Дня фрилансера?", 86,2% користувачів зазначили позитивно, 13,8% негативно.

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