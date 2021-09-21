Екологічно чисті бренди підгузників 2021

Мало хто замислюється, що звичні одноразові підгузники - це не просто атрибут комфортного батьківства, а й свідчення економічного благополуччя суспільства.

Дослідження Єльського університету називає їх індикатором материнського стресу, а відсутність - прямою дорогою до депресії. Достатній запас підгузків - це не тільки гарантія спокою. Психологи вважають, що ці засоби гігієни дозволяють батькам більш чуйно реагувати на інші потреби дітей і підвищують якість спілкування.

Тренд нового покоління - екологічні підгузники

Одноразові підгузники використовують у всіх куточках світу. Вважається, що їм віддає перевагу 90-97% батьків. Текстильні пелюшки негласно вважаються вибором малозабезпечених верств населення або еко-активістів. Однак тенденції змінюються, і все більше сімей замислюється про те, який екологічний слід потрібно залишити наступним поколінням.

Технології виробництва підгузків помітно удосконалилися. Відомі торгові марки докладно вказують склад виробів, описуючи їх вплив на чутливу дитячу шкіру. Особливо це стосується матеріалів, використовуваних для внутрішнього шару. Подробиці виготовлення і утилізації підгузників можна пошукати на офіційних сайтах брендів. Ще простіше - заглянути в улюблений дитячий інтернет-магазин, почитати блог і підписатися на розсилку новин.

Серед виробників, що пропонують екологічно чисті варіанти підгузників, компанії з США, Європи та Австралії. При виготовленні використовуються матеріали рослинного походження і біорозкладні волокно без латексу, хлору, парабенів і синтетичних ароматизаторів. Розповімо про декілька брендах:

Pampers Pure Protection Diapers - американська торгова марка підгузників, виготовлених з натуральних матеріалів з індикатором вологості.

- американська торгова марка підгузників, виготовлених з натуральних матеріалів з індикатором вологості. Coterie - вироби, що з'явилися в результаті трирічного дослідницького проекту з запатентованою системою вбирання.

- вироби, що з'явилися в результаті трирічного дослідницького проекту з запатентованою системою вбирання. Dyper - перша в світі компанія, яка запустила виробництво і сервіс по утилізації компостируемой підгузників REDDYPER.

- перша в світі компанія, яка запустила виробництво і сервіс по утилізації компостируемой підгузників REDDYPER. Nature Babycare Naty - шведський бренд, який замінив комерційний пластик на матеріал, який є на 60% натуральним і біорозкладаним.

- шведський бренд, який замінив комерційний пластик на матеріал, який є на 60% натуральним і біорозкладаним. Bare & Boho Onesize - підгузники, розроблені в Австралії. Конструкція дозволяє змінювати внутрішню прокладку і розрахована на 4 зміни.

- підгузники, розроблені в Австралії. Конструкція дозволяє змінювати внутрішню прокладку і розрахована на 4 зміни. TotsBots Bamboozle - британський бренд, сертифікований Oekotex - міжнародної дослідницькою асоціацією, яка гарантує повну відсутність шкідливих хімічних речовин.

- британський бренд, сертифікований Oekotex - міжнародної дослідницькою асоціацією, яка гарантує повну відсутність шкідливих хімічних речовин. Earth + Eden - виробляються з екологічно чистої суміші бавовни ECF і бамбукового пуху.

- виробляються з екологічно чистої суміші бавовни ECF і бамбукового пуху. Abby & Finn eco-diapers (jumbo pack) - виготовлені в США з деревної сировини, супер поглинаючого полімерного матеріалу і поліпропілену.

- виготовлені в США з деревної сировини, супер поглинаючого полімерного матеріалу і поліпропілену. Andy Pandy Premium Bamboo Disposable Diapers - складаються з 100% нетканого бамбукового волокна, піддається биоразложению.

- складаються з 100% нетканого бамбукового волокна, піддається биоразложению. Little Toes - натуральні одноразові підгузники для плавання.

Щорічно людство виробляє трильйони тонн сміття, а на звалища відправляється понад 18 млрд одноразових підгузників. Після пакувальних матеріалів і харчових продуктів вони посідають третє місце за обсягом серед відходів. Вироби з біоразкладаючихся матеріалів стануть хорошою альтернативою: з часом вони розпадаються на дрібні елементи і руйнуються швидше, ніж звичайні одноразові засоби гігієни. Такі підгузники поки не ідеальні, але вони на крок наближають нас до усвідомленого відношенню до навколишнього середовища.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання