FortisBeauty: Лідерство на ринку краси під час війни

Український б’юті-ринок, попри всі виклики, спричинені війною, продовжує активно розвиватися, і значний внесок у цей процес робить компанія FortisBeauty. Це не просто дистриб’ютор косметики, а потужний гравець, який формує нові стандарти якості, підтримуючи своїх партнерів у складних умовах і допомагаючи бізнесу адаптуватися до сучасних викликів.

У 2024 році FortisBeauty заслужено отримала престижну нагороду Ukrainian Business Award у номінації «Business of the Year». Це визнання не лише відображає високі досягнення компанії, але й підкреслює її роль у розвитку української б’юті-індустрії, яка стала одним із символів стійкості та відновлення економіки.

Одна з ключових стратегій FortisBeauty полягає в тому, щоб забезпечувати не тільки високоякісну продукцію, а й всебічну підтримку своїх партнерів. Компанія організовує регулярні навчальні програми, тренінги та заходи, що дозволяють бізнесу розвиватися навіть у надскладних умовах. Це підхід, який дає можливість партнерам компанії впевнено дивитися в майбутнє та не тільки залишатися на плаву, але й зростати.

FortisBeauty активно залучає своїх партнерів до найбільш важливих подій ринку, організовує та бере участь у міжнародних виставках і заходах, де представляються найкращі світові косметичні бренди. Таким чином, компанія створює платформу для обміну досвідом, інновацій та підвищення рівня обслуговування клієнтів.

Дистрибуція світового рівня

Компанія має широкий асортимент продукції, серед якого найкращі косметичні бренди з усього світу. Зокрема, два головні партнери FortisBeauty – це іспанський бренд Niche Beauty Lab та сицилійський Rica Responsible Beauty. Обидва бренди пропонують не лише високоякісну продукцію для догляду за шкірою та волоссям, але й втілюють філософію відповідальної краси.

Niche Beauty Lab спеціалізується на створенні ефективних рішень для шкіри, таких як боротьба з акне через продукти Acnemy або антивікові засоби від TransparentLab. Також одним із ключових продуктів бренду є THERAMID що входить до складу Niche Beauty Lab — засіб для щоденного догляду за шкірою, який вирішує проблеми старіння, пігментації та підтримує загальне здоров'я шкіри завдяки високій концентрації активних інгредієнтів. В той час як Rica Responsible Beauty, 100% веганський бренд, уже завоював прихильність українських салонів своїми екологічними підходами до догляду за волоссям.

Незважаючи на труднощі війни, компанія продовжує робити внесок у відновлення економіки через підтримку українських підприємців. FortisBeauty не тільки надає продукти та послуги, але й допомагає бізнесу розвиватися в нових умовах, надаючи інструменти для досягнення успіху.

Нагорода «Business of the Year 2024» від Ukrainian Business Award стала визнанням цих зусиль. Вона підкреслює, що FortisBeauty не просто залишається на ринку, а є рушійною силою змін, допомагаючи українському бізнесу залишатися конкурентоспроможним навіть у найскладніші часи.

Компанія і надалі продовжуватиме свою місію – розвивати ринок краси в Україні, підтримуючи партнерів і клієнтів на шляху до успіху