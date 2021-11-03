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Геймінг проти майнінгу Пресреліз

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Геймінг проти майнінгу

Відеокарти для ігор можуть приносити прибуток! Розповідаємо про те, як майнити криптовалюту на домашньому комп'ютері, наскільки це вигідно і якого підводного каміння варто чекати.

Ситуація на ринку

Зараз купити ігрову відеокарту легко – дефіцит 2020 року, спричинений пандемією коронавірусу, вже вдалося подолати. Але ціни зростають, що посилює дефіцит напівпровідників і нестабільність глобальної економіки. Чи винні у цій ситуації майнери? Навряд чи — на їхню частку припадає лише 10% проданих відеокарт.

Звичайно, видобуток криптовалют відіграв свою роль у зростанні цін на графічні карти. Тим паче, що їхні курси також на підйомі. Масова закупка відеокарт для майнінгу викликала ажіотажний попит — на ринку почали працювати перекупники, які підняли ціни. То хто ж винен? Все і ніхто одночасно — поточна ситуація склалася внаслідок багатьох обставин.

Як зрозуміти, чи підходить відеокарта для майнінгу?

У 2021 році найвигіднішим став майнінг криптовалюти Ethereum. Важливим фактором у відеокарті являється обсяг пам’яті, а не продуктивність графічного процесора. Досвідчені майнери кажуть, що для отримання прибутку потрібно 6 ГБ та більше. Майже всі нові графічні адаптери в топі відповідають цим критеріям - це стосується Nvidia GeForce RTX 2000-ї та 3000-ї серії, а також AMD Radeon RX 5000-ї та 6000-ї серії.

Навіть не молоді відеокарти GeForce GTX 1000-ї та 1600-ї серії підходять для майнінгу. Виняток – бюджетна модель GTX 1050/1650. Пристойні місця в рейтингу окупності займають AMD Radeon RX 570, 580 і 590. Тому поріг входу до клубу майнерів є відносно невисоким.

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Як майнити на ігровому ПК?

Фахівці інтернет-магазину CompX склали коротку інструкцію з видобутку криптовалют на домашньому комп'ютері:

  1. Створити гаманець або зареєструвати обліковий запис на біржі.
  2. Встановити mining-клієнт, наприклад GMiner, lolMiner або T-Rex.
  3. Відредагувати виконавчий файл, вказати дані свого гаманця.
  4. Обмінювати отриману криптовалюту при необхідності виводити реальні гроші.

За великим рахунком, для майнінгу важливими є лише характеристики "заліза" та стабільність інтернет-з'єднання. Наскільки вигідним є такий заробіток, можна подивитися в спеціальних таблицях або підрахувати за допомогою різних онлайн-калькуляторів, наприклад, NiceHash.

Теоретично комп'ютер "тягне" гру одночасно з додатком для майнерів. Але практичної користі від цього ви не отримаєте. Продуктивність знизиться, що вплине як на FPS, так і на заробіток від криптовалют. При цьому навантаження на відеокарту зросте до краю, знизивши термін служби комп'ютера. Тому майнінг та геймінг краще чергувати.

Ще один "підводний камінь" – нагрівання. У більшості відеокарт середнього класу немає датчиків температури пам'яті. Тому стандартні майнери вибирають максимальну продуктивність вентиляторів. У свою чергу це створює зайвий шум і збільшує енергоспоживання.

Чи варто майнити на домашньому ПК?

Якщо ваш ігровий ПК більшу частину часу простоює та електрика обходиться недорого, чому б і ні? Але доведеться змиритися з шумом, швидким зносом обладнання та високим енергоспоживанням. Якщо у вас і так є хороший заробіток від комп'ютера, наприклад, фріланс, блог чи стрімінг, практичної користі від майнінгу не буде. Можна задуматися про купівлю "ферми", яка видобуватиме криптовалюту в автономному режимі, але це вимагатиме великих витрат.

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