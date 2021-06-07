Грають вони – виграє держбюджет. 120 млн з кожного грального закладу на рік

Робочі місця, закупівля меблів і спецформа від українських фабрик – як детінізація азартного ринку сприяє економічній ситуації.

Перші ставки було зроблено: в травні запустилося кілька ігрових залів люкс-сегменту. По кишені вони лише забезпеченим клієнтам: так, мінімальна сума для початку гри в казино "Billionaire" дорівнює 1000 у.о.

Основні побоювання – що детінізація збільшить кількість ігрозалежних українців – не справдились. Натомість, закрито усі ігрові заклади, що працювали раніше на перехрестях під лотерейною ліцензією чи під видом комп‘ютерних клубів. Та чи справді гемблінг-туристам цікаво буде їздити в Україну – покаже час.

Київ, Харків, Львів, Одеса, Вінниця, Рівне, Запоріжжя, Суми, Полтава, Біла Церква, Дніпро і Миколаїв – ось міста, відповідні готелі в яких вже отримали дозвіл на розміщення казино та ігрових залів.

Крім посилення контролю за операторами, явний зиск українська економіка отримала у вигляді стимулювання дотичних видатків: десятки мільйонів гривень іноземні інвестори та українські оператори витратили на закупівлю меблів, спецформи для працівників, рекламних площин, посуду та продуктів українського виробництва.

У класифікаторі професій з‘явилися нові спеціальності, і тисячі українців отримали новий фах, адже, приміром, сертифікувати надійність програмного забезпечення ігрових засобів мають тепер офіційні установи, акредитовані державою.

Як повідомляє казино "Billionaire" – єдине наразі казино з українськими інвестиціями – навіть до того, як ринок запрацює на повну, державна казна вже отримала чималі надходження. Ось які цифри нам вдалося дізнатись:

Вартість генеральної ліцензії - 72 000 000 млн грн./ рік

Ліцензія на ігровий стіл з кільцем рулетки - 1 050 000 грн.

У Billionaire casino таких 4 столи. Всього на 4 200 000.00 грн./рік

Ліцензія на стіл без рулетки - 540 000.00 грн.

У Billionaire casino - таких 12. Всього на 6 480 000.00 грн. /рік

Ліцензія на ігрові автомати – 108 000.00 грн.

В Billionaire casino - таких 50. Всього на – 5 400 000, 00 грн./рік

Відрахування податків на утримання штату - понад 500 000, 00 грн. / міс.

Крім цього, податки від операційної діяльності

Всього: 120 + млн. грн. на рік. І це видатки лише на одне невелике преміальне казино на 500 кв.м. Скажімо, одеське казино, на думку експертів, генеруватиме утричі більше надходжень.

Головними реформаторами гральної індустрії називають очільника Комісії з азартних ігор Івана Рудого та радника замголови ОП Кирила Тимошенка Бориса Баума – саме вони розробили і втілили екосистему ефективного контролю гемблінг-індустрії.

Чи буде вона лише обмежувати існуючих операторів, чи сприятиме новому туристичному кластеру – покаже час, втім, вже зараз процес детінізації української "ігорки" можна назвати успішним.

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