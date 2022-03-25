Ховаються між речами та показують фальшиві документи: на Закарпатті прикордонники затримали 53 ухилянтів

Ховаються між речами та показують фальшиві документи: на Закарпатті прикордонники затримали 53 ухилянтів

Відносно усіх затриманих складено протоколи про вчинені ними адмінправопорушення, справи скеровано до суду.

Протягом минулої доби на ділянці Мукачівського загону припинено десятки спроб незаконного перетину кордону, у результаті чого було затримано 53 особи.

Також читайте У Кремлі паніка через відмову ЄС від енергоносіїв РФ - Шольц

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Правопорушники намагаються щодня перетнути кордон за фальшивими документами – підробленими довідками, недійсними або чужими паспортами. А є й ті, що "запаковують себе" у особисті речі, намагаються підкупити охоронців кордону, або ж перевіряють пильність прикордонників на "зеленому" кордоні", - йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби на ділянці Мукачівського загону припинено десятки спроб незаконного перетину кордону, у результаті чого було затримано 53 особи:

20 громадян надали недійсні документи в пунктах пропуску.

Ще 16 громадян України штурмували українсько-угорську ділянку "зеленого" кордону. Їх прикордонники відділення "Бодалово" затримали у взаємодії з поліцейськими у ході реалізації інформації, що надійшла від оперативників Мукачівського загону.

Ще 17 чоловіків затримали прикордонники відділів "Косино", "Тячів", "Ділове" та "Дякове" під час патрулювання державної межі поза пунктами пропуску.

"Відносно усіх затриманих складено протоколи про вчинені ними адмінправопорушення, справи скеровано до суду. Що стосується громадян, які свідомо використовували підроблені документи та довідки - прикордонники направили відповідні повідомлення про виявлення ознак злочинів до компетентних правоохоронних органів, які й будуть встановлювати їм міру відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: