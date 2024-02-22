HydroDiamond™ — революція в косметології, що збільшує прибутки

Нова технологія у світі естетичних процедур — HydroDiamond™ від Zemits. Це поєднання сильних сторін двох ефективних методик — гідродермабразії та діамантової дермабразії. Ця синергія в HydroDiamond™ створила простий, доступний і економний протокол, який збільшує прибуток косметологів та естетистів.

Очищення шкіри є однією з найпопулярніших процедур для клієнтів, адже попит на чисту сяючу шкіру є постійним. Традиційні методи, такі як ультразвуковий пілінг, хімічний пілінг і ручна чистка, стали добре відомими і доступними, але ринок постійно змінюється, і клієнти шукають нові та кращі результати.

В США та Європі гідродермабразія стає все популярнішою, щорічно проводять 9 мільйонів процедур лише в Сполучених Штатах. Проте в Україні ця процедура ще не так поширена, велика частина апаратів для гідродермабразії є дорогими і вимагають великих інвестицій в обладнання та сироватки для процедури.

HydroDiamond™ технологія усуває всі недоліки ринку гідродермабразії. Завдяки мінімальним витратам сироватки — лише 5 мл на процедуру і низькій собівартості — 10 гривень, ця технологія стає привабливою для бізнесу. Економія витрат призводить до збільшення прибутку.

Основні переваги HydroDiamond™:

Потрійний вплив на шкіру в одному протоколі: хімічний пілінг, очищення та шліфування діамантовним абразивом, екстракція вакуумом.

Мінімізація витрат на сироватку — всього 5 мл на процедуру, що приблизно дорівнює 10 грн (в залежності від сироватки, яку використовує майстер).

Ефективне очищення шкіри та відлущення верхнього шару епідермісу.

Спеціально розроблені насадки з подвійним діамантовим напиленням і в чотири рази зменшеним вакуумним отвором для кращого результату очищення.

Для чутливої і сухої шкіри, а також для локального пропрацювання окремих зон — використанням пластикових насадок.

Легке очищення системи апарату та демонстрація результату для клієнта.

Завдяки HydroDiamond™ технології, клієнти отримують очищені пори, покращену мікроциркуляцію та насичення клітин корисними речовинами. Результатом є зменшення пігментації та рубців від акне, а шкіра стає більш сяючою і здоровою.

Технологія HydroDiamond™ доступна в апаратах:

Zemits DermeLuxx Pro — апарат 3 в 1, додатково представлені функції: киснева мезотерапія та кріотерапія.

Zemits Verstand HD — апарат 8 в 1, додатково представлені функції: ультразвуковий пілінг, електропорація обличчя і зони під очима, RF-ліфтинг, вакуумна терапія, киснева мезотерапія та кріотерапія.

Поєднання технологій в одному апараті дозволяють косметологам створювати індивідуальні протоколи для клієнтів, враховуючи їх потреби та бажання.

HydroDiamond™ — це не просто процедура, це можливість збільшити свій прибуток і задовольнити потреби клієнтів в ідеальній сяючій шкірі.