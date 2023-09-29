Інтернет-магазин chime.com.ua розповів про Топ-5 трендів систем безпеки в Україні за 2023 рік

У 2023 році в Україні системи безпеки стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Підвищення рівня технічного забезпечення і зростаюча необхідність в забезпеченні безпеки привели до збільшення попиту на різноманітні системи, здатні забезпечити захист життя і майна. У цій статті ми розглянемо п'ять категорій систем безпеки, які є найбільш актуальними і популярними в Україні у 2023 році.

Камери відеоспостереження

Системи відеоспостереження залишаються однією з найбільш важливих і популярних засобів забезпечення безпеки як в приватних будинках, так і в комерційних об'єктах. У 2023 році камери відеоспостереження стали невід'ємною частиною життя українців, надаючи можливість в режимі реального часу контролювати події і записувати їх на тривалий термін зберігання.

Сучасні камери відеоспостереження обладнані високим роздільною здатністю, широким кутом огляду та інфрачервоною підсвіткою для нічного відеоспостереження. Розширені функції відеоаналітики, такі як розпізнавання облич та автомобільних номерів, роблять їх більш потужними засобами забезпечення безпеки.

Відеореєстратори

Відеореєстратори стають невід'ємною частиною систем відеоспостереження в Україні. Найбільш актуальні функції у 2023 році включають:

Хмарне сховище даних : Можливість зберігати записи у хмарі, що дозволяє забезпечувати довгострокове зберігання та полегшує доступ до даних.

: Можливість зберігати записи у хмарі, що дозволяє забезпечувати довгострокове зберігання та полегшує доступ до даних. Мобільний додаток для віддаленого моніторингу : Дозволяє користувачам переглядати записи та отримувати сповіщення на мобільних пристроях.

: Дозволяє користувачам переглядати записи та отримувати сповіщення на мобільних пристроях. Інтеграція з іншими системами безпеки: Можливість інтегрувати відеореєстратори з іншими компонентами безпеки для створення комплексного підходу до захисту.

Домофони

Домофони стали невід'ємною частиною безпеки житлових будинків і багатоквартирних будинків. У 2023 році домофони стали більш розумними та функціональними. Вони надають можливість відеодзвінків і спілкування з відвідувачами, а також дозволяють відкривати двері віддалено через мобільні додатки.

Сучасні домофони також обладнані відеокамерами, які дозволяють власникам бачити, хто знаходиться перед дверима, навіть якщо вони знаходяться поза будинком. Це підвищує рівень безпеки та комфорту для мешканців.

Охоронна сигналізація

Системи охоронної сигналізації грають важливу роль в забезпеченні безпеки як в будинках, так і в офісах і комерційних об'єктах. У 2023 році вони стали більш інтегрованими та розумними. Сучасні системи включають датчики руху, датчики диму, газу та датчики руйнування вікон і дверей.

Одним із основних трендів у галузі охоронної сигналізації в Україні стало підключення систем до моніторингових служб. Це дозволяє швидше реагувати на надзвичайні ситуації, такі як вторгнення або пожежі, та вчасно повідомляти правоохоронні органи.

Контроль доступу

Системи контролю доступу знайшли широке застосування в корпоративних офісах і організаціях, а також в житлових комплексах і приватних будинках. Вони забезпечують обмежений доступ до приміщень з використанням різних методів аутентифікації, таких як біометричні дані, картки доступу або пін-коди.

Трендом у 2023 році стало інтегрування систем контролю доступу з розумними технологіями. Власники можуть керувати правами доступу через мобільні додатки, а також відстежувати рух співробітників і відвідувачів.

Системи безпеки в Україні в 2023 році стали більш розумними, інноваційними та доступними, що робить їх все більш популярними серед населення. Важливо пам'ятати, що безпека повинна бути пріоритетом, і вибір правильної системи безпеки може суттєво підвищити рівень захисту вашої власності та ваших близьких.