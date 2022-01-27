Компактність чи потужність: яку модель iPhone 13 вибрати

iPhone 13 – це більше, ніж телефон. Це ваш особистий помічник, багатофункціональний девайс для створення та обробки контенту, гаджет для розваг та роботи.

Яка модель вам потрібна – проста та компактна чи флагман у максимальній комплектації? Це головне питання, на яке ми намагатимемося відповісти у статті.

Характеристики та можливості лінійки 2021 року

Візуально дизайн нових айфон 13 змінився, але незначно — вони стали тоншими, рамки та чубчик менші, практично весь простір передньої моделі займає яскравий та барвистий OLED-дисплей Super Retina. У 2021 році виробник представив кілька нових кольорів корпусу. Але головне – усередині.

Уся лінійка – від міні до флагманського iPhone 13 Pro – працює на однаковому процесорі. Це новий 5-нанометровий А15 Bionic, який отримав на 50% більше потужності ніж попереднє покоління. Після оновлення система машинного навчання Neural Engine здатна обробляти практично 16 трлн операцій кожну секунду – це означає, що навіть у багатозадачному режимі та при максимальному завантаженні системи смартфон працюватиме без зависань.

Вибираємо модель: міні або флагмани

Вам потрібно орієнтуватися насамперед на свої звички та завдання, для яких ви будете використовувати смартфон. Професійні блогери, контент-мейкери вибирають iPhone 13 Pro Max. Цей гаджет дозволяє створювати контент професійного рівня – на нього можна зняти навіть повноцінний короткометражний фільм або відеокліп. Флагманські моделі для цього підтримують абсолютно новий кінематографічний режим та формат запису відео ProRes.

Міні часто вибирають за компактні розміри. Його діагональ - всього 5,7 дюйма, практично такого ж розміру і сам смартфон, оскільки виробник зробив рамки та чуб мінімальними. Переваги флагманських моделей – у функціональності та потужності. Їхні екрани більше, і це зручно, якщо ви багато редагуєте та обробляєте фото та відео. Також із флагманськими моделями зручніше грати в ігри - а внаслідок оперативної пам'яті в 6 Гб, неймовірно барвистому екрану з частотою оновлення 120 Гц смартфон потягне новітні стратегії з максимальною деталізацією зображення.

У 2021 році виробник збільшив автономний час роботи своїх гаджетів – від 1,5 години у міні до 2,5 години у флагманах.

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