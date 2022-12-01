Купуєш каву на АЗК UPG – допомагаєш постраждалим від війни

Національна мережа АЗК UPG ініціювала акцію «Енергія добра». Благодійна кампанія стартувала в перший день зими. За її умовами, частина коштів із кожного проданого гарячого напою – це на допомогу людям, які постраждали від війни.

UPG пропонує клієнтам, які заїхали на АЗК мережі заправити авто пальним європейської якості чи скористатися додатковим сервісом, стати частинкою світлої справи: примножити енергію добра, якого сьогодні потребують тисячі українців. Для цього потрібно єдине: придбати свою улюблену каву чи будь-який інший гарячий напій на АЗК UPG.

«У найважчі часи UPG – разом із країною і кожним українцем. Щодня ми працюємо над тим, щоб зробити все можливе для наближення перемоги. Наша благодійна ініціатива – про добро. Те, на що здатен кожен і чого сьогодні потребують мільйони українців. Ми пропонуємо нашим клієнтам зігрітися улюбленим гарячим напоєм на UPG та цим допомогти людям, які були змушені покинути власні домівки. Кошти для адресної допомоги компанія виділятиме з власного прибутку з продажу гарячих напоїв.

На фронті та в тилу всі ми стоїмо за своє. Боремося на межі людських можливостей, попри все продовжуємо працювати, допомагаємо тим, хто потребує. Наша сила – в єдності, саме тому ми, українці, незламні», – розповіла маркетинг-директорка компанії UPG Надія Гануліч-Манукян.

Благодійні кошти в межах реалізації цієї ініціативи мережа АЗК спрямує на закупівлю медикаментів для бригад швидкої допомоги, доставку харчів та засобів обігріву туди, де їх гостро потребують, відновлення покрівлі будинків, які потрапили під ворожі обстріли, тощо. Добро стукатиме у двері передусім тих наших співгромадян, які побували в окупації, мешканців прифронтових територій та родин, які вимушено залишили домівки в пошуках безпеки.

Потреби людей, котрі відчули на собі всі жахіття війни, UPG визначатиме у співпраці з територіальними громадами країни.

У компанії розповіли, що «Енергія добра» – безстрокова благодійна ініціатива: «Ми змінюватимемо інструменти, доповнюватимемо ініціативу новими ідеями і боротимемося не тільки до повної перемоги, а й протягом не менш складного періоду – відбудови. Обов’язково подолаємо цю темряву, адже добро завжди перемагає!»

Усі напої з кавової карти UPG готуються за класичними світовими стандартами. У їхній основі – спеціально розроблений для мережі та адаптований під смакові переваги українців бленд кави.

Завдяки альтернативним джерелам живлення автозаправні комплекси мережі працюють навіть під час вимушених відключень електроенергії. Тож ви завжди можете взяти гарячий напій із собою у тематичному горнятку чи насолодитися моментом, смакуючи каву у порцеляновій чашечці.