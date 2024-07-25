Літні туристичні активності в Україні

Поспішаємо вас втішити — літо ще не втрачене! Створити незабутні спогади можна й без закордонних мандрівок, зовсім близько від дому й у короткий час відпустки. Науково доведено, що подорожі та активний відпочинок позитивно впливають на настрій, сон, схильність до депресій та допомагають відновлюватись після стресу, що особливо актуально у час війни.

Завдяки експертам з магазину alp.com.ua спорядження для туризму та кемпінгу ми зібрали для вас найкращі ідеї активного відпочинку в Україні.

Альпінізм та скелелазіння в Україні

Полюбити скелелазіння можна навіть не виїжджаючи за межі міста — розпочніть з місцевого скеледрому. Якщо у вас ще не було досвіду, варто походити на заняття з інструктором, навчитись правильно користуватись спорядженням, вʼязати вузли, страхувати партнера. У більшості міст України є чудові зали зі стендами для скелелазіння та боулдерингу.

Як тільки вдосконалите свої знання та придбаєте власне спорядження для скелелазіння — вирушайте на природні скелі. Навіть одноденна мандрівка дасть величезний заряд емоцій завдяки досягненню цілей. А найкращий варіант: поїхати до скель з наметами, полазити, поїсти смачної їжі на вогнищі та поспілкуватись з друзями. Випробувати саме альпінізм в Україні не вийде, але заняття скелелазінням допоможуть підготуватись до майбутніх альпіністських сходжень.

Для скелелазіння вам знадобляться: страхувальна система, мотузка, страхувальний пристрій, карабіни, скельні туфлі, шолом.

Походи з наметами, кемпінг

Складно уявити літній відпочинок в Україні без походів з наметами, адже у нас така багата та різноманітна природа: гори, моря, степи, ліси та каньйони… Якщо ви ще не відпочивали так — обовʼязково спробуйте! Єднання з природою дасть змогу трішки відключитись від постійного стресу та тривоги через війну. Відпочинок на природі особливо рекомендують військовим у відпустці, після поранень чи демобілізації.

Вирушити у похід з наметами можна у будь-яку мальовничу місцевість. Якщо у вас мало часу — виберіть річку, озеро чи ліс неподалік вашого міста. А як є змога — вирушайте у Карпати, на Шацькі озера, Дністровський чи Буцький каньйон.

Для кемпінгу вам знадобиться: намет, спальний мішок, туристичний килимок, рюкзак, ліхтарик, ніж, сірники/запальничка, казанок, миска, чашка, ложка, ніж, стіл, стільці (за потреби).

Сходження в гори, трекінг

Трекінг у горах — це чудова ідея літнього активного відпочинку. Ви зможете насолодитися мальовничими пейзажами, відчути єднання з природою та випробувати свої сили. Українські гори пропонують безліч маршрутів різної складності, від легких прогулянок до складних сходжень, що задовольнять потреби як початківців, так і досвідчених туристів.

Різні масиви Карпат мають свої особливості, тож цікаво під час сходження в гори буде завжди. Головне мати хороший одяг для гір та якісне туристичне обладнання.

Для сходження в гори вам знадобиться: рюкзак, трекінгові черевики, трекінгові палиці, куртка, штани, термобілизна, фліска, шапка, рукавиці, окуляри, сонцезахисний крем, аптечка, їжа, вода.

Водний туризм: SUP-бординг, каякінг

Ще одна ідея літнього відпочинку в Україні від експертів Альп — плавання на сапах або каякінг. Водний туризм доступний всім, навчитись керувати сапом чи каяком можна за кілька годин. Деякі сплави навіть підходять для людей з ампутаціями та використовуються як реабілітація.

Запланувати SUP-бординг чи каякінг можна як і на найближчій водоймі від міста, так і на популярних локаціях, як Шацькі озера чи Бакота.

каякінг

Для плавання на дошці чи каяку вам знадобиться: SUP або каяк, весло, рятувальний жилет, лиш (страхувальний шнур), гермомішок (для цінних речей).

Активний туризм в Україні дає змогу відпочити, зарядитись емоціями, реабілітуватись після стресу та важких подій, покращити фізичне та ментальне здоровʼя та ще більше полюбити нашу красиву країну. Подорожуйте, бо це того варте!