Мама трьох дітей, яка допомагає жителям Оболоні

Ще задовго до початку повномасштабної війни Оля Старовойт долучилась до команди волонтерів Соціального Центру «Перспектива-Оболонь», де основним пріоритетом стало вирішення проблем, пов’язаних з дітьми. Ще у 2009 році за ініціативи Ольги була створена програма психологічної адаптації до школи першокласників та учнів молодшої школи. Ця програма - «Давайте познайомимось – я маленький киянин» діє дотепер. Потім були десятки проєктів організації відпочинку для дітей соціальних категорій, соціалізації діток з фізичними і ментальними особливостями, а також допомоги тяжкохворим дітям та дітям сиротам. З початком повномаштабної війни, «Перспектива-Оболонь» ще більш активно почала працювати та допомагати тим хто цього найбільше потребує.

На даний момент у центру команді вже більше 500 волонтерів, з якими успішно реалізувані сотні важливих проєктів і ініціатив.Соціальний Центр «Перспектива-Оболонь» працює над такими напрямками:

● допомога дітям сиротам та дітям з інвалідністю,

● підтримка родини військовослужбовців, які зараз на фронті,

● допомога для підрозділів ЗСУ (3-я штурмова бригада, 111 бригада, школа пілотів «Армії дронів» , добровольчий батальон «Легіон Оболонь» та багато інших).

● організація доставку гуманітарної допомоги на прифронтові території (Херсонська, Харківська області).

Тільки цього місяці за ініціативою Олі Старовойт було проведень мотиваційний захід для волонтерок «Хто, як не я?», а вже цієї суботи, в парку Наталка, Оля та її сімʼя чекатимуть всіх мешканців Оболоні та гостей на сімейний вихідний. Мета заходу - підтримати родини захисників та захисниць України, які чекаютьсвоїми рідних на Перемогою. Створити свято для юних оборонців та підняти бойовий дух для всіх українців.

Тільки цього місяці за ініціативою Олі Старовойт було проведено мотиваційний захід для волонтерок «Хто, як не я?». А 8 червня сімʼя Старовойт (Володимир та Оля) організували вихідний в парку Наталка, підготували спеціальні тренінги, подарунки та розваги для дітей, з метою розрадити негаразди.