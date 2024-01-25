Марія Федчук: світові інновації для краси та здоров’я українок

Як засновниця та медична директорка MDA UKRAINE, Марія Федчук, залюбки ділиться з фахівцями різного рівня найновішими знаннями щодо прогресивних методик, активно розвиваючи професійну косметологію та естетичну медицину в Україні.

За плечима експертки – 18 років досвіду в галузі естетичної медицини. До початку повномасштабного вторгнення Марія була єдиною на території колишнього СНД міжнародною тренеркою компанії Allergan Aesthetics – провідної у світі естетичної медицини. Пані Федчук проводила численні презентації майже у всіх країнах Європи, СНД, ОАЕ, Саудівській Аравії, Кореї.

Увесь міжнародний досвід дав їй точне й чітке розуміння не лише про найінноваційніше, а й найбезпечніше.

«Безпека пацієнта – на першому місці!» – наголошує лікарка. Особливо ж гостро питання безпеки стоїть, коли йдеться про використання в anti-age медицині екзосом.

Екзосоми для краси безпечні?

Традиційний спосіб отримання екзосом – мезенхімальні стовбурові клітини. Себто це людські екзосоми, що містять у собі геном людини. Ризику використання людських екзосом на сьогодні присвячують усе більше наукових розвідок.

MDA UKRAINE, на чолі з Марією Федчук, перші та єдині на території України, хто представляє технологію використання non-human derived exosomes – екзосом нелюдського походження, які не містять у собі геному людини.

У чому унікальність органічних екзосом?

Це перші у світі органічні екзосоми, які отримують з молозива молодих теличок на органічних фермах Італії. Такі екзосоми є повністю безпечними і не несуть ризику введення генетичної інформації сторонньої людини.

«Ми в MDA UKRAINE використовуємо виключно PURASOMES від італійського фармацевтичного концерну DERMOAROMA – органічні екзосоми», – підкреслює пані Федчук.

Відомо, що в Америці діє спеціальний орган санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів FDA – Food and Drug Administration. Марії та її партнерам є чим пишатися! FDA дала дозвіл на використання цих унікальних препаратів під час мікронідлінгу. В США Марія заснувала компанію MTS US разом із своїм чоловіком - Володимиром Федчук, яка і представляє унікальні препарати на території США.

Результати використання препаратів від MDA UKRAINE вражають!

Марія Федчук є авторкою кількох протоколів і технологій трансформації шкіри, серед яких унікальна методика рідкого лазеру. З появою органічних екзосом ця методика отримала назву екзосомальний рідкий лазер, де в одному протоколі поєднано кислоти, мікронідлінг і екзосоми.

Наразі препарати від MDA UKRAINE не мають аналогів за потужністю: містять 20 млрд екзосом, фактори росту, комплекс протизапальних цитокінів, захисний комплекс, гіалуронову кислоту та всі 20 амінокислот. Важливо зазначити, що це єдина технологія, яку визнають усі релігії світу.