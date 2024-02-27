Мережа «АТБ» підтримала ініціативу «Міста і громади, вільні від домашнього насильства»

Мережа магазинів «АТБ-Маркет» долучилася до ініціативи «Міста і громади, вільні від домашнього насильства», що реалізується UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні.

Її основна мета — розбудова муніципальних систем запобігання та протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству. Тому були створені мобільні бригади, залучені фахівці до денних центрів та відкриті спеціальні кризові кімнати для найвразливіших категорій людей: жінок у ситуаціях домашнього насильства, внутрішньо переміщених осіб, літніх людей, підлітків у складних життєвих обставинах. Звернутися до сервісів можуть всі, хто потребує соціальної допомоги.

Щоб підтримати своїх покупців та розповісти про безоплатні сервіси допомоги для постраждалих від домашнього насильства, в магазинах «АТБ» розмістили постери із закликом не терпіти домашнє насильство та поділилися корисними контактами, куди краще звернутися у кризових ситуаціях.

Проєкт «Міста і громади, вільні від домашнього насильства» реалізується у 45 містах і громадах по всій Україні, охоплюючи як великі урбаністичні центри, так і малі регіональні містечка.

З початку 2021 року:

29 000 людей одержали підтримку від мобільних бригад.

13 300 людей скористалися допомогою фахівців/-чинь у денних центрах.

1050 людей отримали допомогу у кризових кімнатах.

Понад 900 осіб знайшли прихисток у притулках.

Знайти контакти сервісів, що працюють у вашому місті ➡ https://rozirvykolo.org

Деталі щодо сервісів, якими можна скористатися

Кризові кімнати та притулки

Стануть безпечним прихистком для людей, що постраждали від домашнього насильства. Фахівці/-чині нададуть тимчасове житло та допоможуть з пошуками постійного, забезпечать продуктами, а також нададуть кваліфіковану підтримку.

Мобільні бригади

Із квітня 2022 у 37 містах України, де реалізується проєкт «Міста і громади, вільні від домашнього насильства», функціонує 74 мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Команда швидко й ефективно реагує на запит постраждалих осіб, надає соціально-психологічну допомогу тим, хто її потребує, і скеровує до інших служб за необхідності.

Бригади не лише реагують на екстрені випадки, але й надають регулярну соціально-психологічну підтримку, допомігши вже більш ніж 29 000 людей. Загалом по всій Україні функціонує 109 мобільних бригад, контакти яких можна дізнатися за посиланням: http://surl.li/nwwkl

Денні центри

Тут без попереднього запису можна отримати всебічну допомогу. Центри надають соціально-психологічну та правничу допомогу, можливість перебування у «кризовій кімнаті» та підтримку груп взаємодопомоги постраждалих.

Знайти доступні пункти допомоги у вашому місті ➡️ https://rozirvykolo.org

Проєкт реалізується за підтримки урядів Канади та Великої Британії в межах програми UNFPA з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству.