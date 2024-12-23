Миттєва мікрофінансова допомога на будь-яку картку від AvansCredit

ТОВ «Аванс Кредит» співпрацює з усіма українськими банками, отже, вам не потрібно спеціально відкривати рахунки для мікрокредиту.

Якщо вам не вистачає грошей на нагальні потреби і немає, у кого позичити, то мікрокредитування від ТОВ «Аванс Кредит» допоможе розв’язати всі ваші проблеми, пов’язані з грошима. Тепер взяти кредит онлайн на будь-яку карту в Україні стало ще швидше та зручніше.

AvansCredit підтримає вас у важливі життєві моменти, надаючи фінансову допомогу саме тоді, коли вона найбільш необхідна.

Просте розв’язання складних питань

Яка б не була причина для швидкого отримання коштів – неочікувана покупка чи проблеми зі здоров’ям – ви завжди можете звернутися в ТОВ «Аванс Кредит». Процес оформлення кредиту максимально простий і прозорий та не потребує збору зайвих документів та наявності поручителів.

Єдині речі, які необідні для оформлення мікрокредиту від «Аванс Кредит», це:

бути повнолітнім громадянином України;

мати активний фінансовий номер.

«Аванс Кредит» – це ідеальне рішення для непередбачуваних витрат, яке допомагає зберігати спокій в будь-яких ситуаціях.

Переваги мікрокредитування від ТОВ «Аванс Кредит»

Мікрокредитування – це популярний фінансовий інструмент, який має безліч переваг, а саме:

швидкість – отримати кошти можна всього за декілька хвилин;

– отримати кошти можна всього за декілька хвилин; простота – жодних поручителів та збору зайвої документації;

– жодних поручителів та збору зайвої документації; гнучкість – не потрібно підтверджувати вашу платоспроможність та хвилюватися за кредитну історію;

зручність – гроші можна отримати онлайн на карту обраного вами банку України.

Це швидке та сучасне рішення, яке доступне кожному без відвідування банків та стояння в чергах.

SOS! Мені потрібні гроші тут і зараз! Що робити?

Потрібно заспокоїтися, взяти будь-який гаджет в руки та зайти на сайт «Аванс Кредит». А далі необхідно:

подати заявку онлайн : заповніть просту форму, де вкажіть суму, ваші контактні дані та строк кредитування;

: заповніть просту форму, де вкажіть суму, ваші контактні дані та строк кредитування; підтвердити особу: для цього потрібні паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та картка будь-якого українського банку;

для цього потрібні паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та картка будь-якого українського банку; дочекатись підтвердження заявки : рішення приймається максимально швидко, зазвичай це займає декілька хвилин;

: рішення приймається максимально швидко, зазвичай це займає декілька хвилин; отримати необхідну суму: гроші миттєво надходять на вказану вами картку, після чого ви можете їх використовувати на будь-які потреби.

Вся процедура оформлення мікрокредиту займе у вас не більше 15 хвилин, а от приємне враження від співпраці з ТОВ «Аванс Кредит» залишиться на все життя.

Дострокове погашення та повторне оформлення кредиту

Якщо ваш фінансовий стан вирівнявся і ви маєте змогу та бажання раніше закрити кредит, «Аванс Кредит» на це відповість – будь ласка! Переходьте у свій особистий кабінет, дізнавайтесь, який у вас залишок, та закривайте заборгованість повністю або частково.

До речі, одразу після закриття кредиту ви можете подавати заявку на наступний, якщо виникне така необхідність.

ТОВ «Аванс Кредит» співпрацює з усіма українськими банками, отже, вам не потрібно спеціально відкривати рахунки для мікрокредиту.

Отримайте швидку та надійну грошову підмогу на будь-яку банківську картку від AvansCredit та почувайтеся впевненими перед всіма фінансовими викликами.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи cерії ФК № В0000448, видане рішенням Національного банку України № 21/71-пк. від 15.01.2021. Ліцензія на діяльність видана Національним банком України 26.03.2024, строк дії – безстроково