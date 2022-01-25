Мобільний додаток від "Быстрозайм": позики завжди на 10% дешевше

Для того, щоб спростити користування послугами "Быстрозайм", розробники створили мобільний додаток, який доступний для власників смартфонів.

Основними перевагами мобільного додатка є:

Зручність та швидкість роботи. За статистикою, близько половини українців користуються мобільними додатками, оскільки це зручніше та ефективніше виконують операції.

Доступність. Якщо вам терміново потрібні гроші, для цього достатньо включити свій смартфон і скористатися мобільним додатком "Быстрозайм".

Але це ще не все! Для нових і вже існуючих користувачів мобільного додатку "Быстрозайм" запустив постійну акцію - оформи позику через додаток - отримай 10% знижку.

Ви можете на власному досвіді переконатися, як швидко та просто можна отримати кредит через мобільний додаток.

Для цього потрібно лише:

Встановити додаток; Вибрати суму до 15 000 гривень; Заповнити анкету та подати заявку;

І вже за 10 хвилин на карту надійдуть гроші у разі позитивного рішення.

Крім того, брати позики в додатку завжди вигідніше на 10%. Тільки уявіть: ви оформляєте позику швидше, зручніше, так ще й із відчутною знижкою. І все це завдяки мобільному додатку від "Быстрозайм".

Для того, щоб отримати знижку 10% вам всього лише потрібно завантажити і встановити додаток "Быстрозайм", оформити позику і ви отримаєте займ на 10% дешевше. Знижка буде автоматично застосовуватися, як тільки позику буде оформлено. Вам не потрібно буде робити жодних зайвих дій. Якщо у вас вже є "Быстрозайм" у вашому смартфоні, вам просто необхідно оформити позику через програму і отримати 10% знижку. Якщо у вас вже є промокод на знижку, який ви отримали раніше, то знижка буде враховуватись з наявною.

Таким чином, ви завжди зможете користуватися зручним додатком від "Быстрозайм" і отримувати кредити завжди на 10% дешевше.

Залишайтеся з "Быстрозайм", ми готуємо для вас ще багато цікавого.