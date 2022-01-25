Мобільний додаток від "Быстрозайм": позики завжди на 10% дешевше

Для того, щоб спростити користування послугами "Быстрозайм", розробники створили мобільний додаток, який доступний для власників смартфонів.
Основними перевагами мобільного додатка є:
- Зручність та швидкість роботи. За статистикою, близько половини українців користуються мобільними додатками, оскільки це зручніше та ефективніше виконують операції.
- Доступність. Якщо вам терміново потрібні гроші, для цього достатньо включити свій смартфон і скористатися мобільним додатком "Быстрозайм".
Але це ще не все! Для нових і вже існуючих користувачів мобільного додатку "Быстрозайм" запустив постійну акцію - оформи позику через додаток - отримай 10% знижку.
Ви можете на власному досвіді переконатися, як швидко та просто можна отримати кредит через мобільний додаток.
Для цього потрібно лише:
- Встановити додаток;
- Вибрати суму до 15 000 гривень;
- Заповнити анкету та подати заявку;
І вже за 10 хвилин на карту надійдуть гроші у разі позитивного рішення.
Крім того, брати позики в додатку завжди вигідніше на 10%. Тільки уявіть: ви оформляєте позику швидше, зручніше, так ще й із відчутною знижкою. І все це завдяки мобільному додатку від "Быстрозайм".
Для того, щоб отримати знижку 10% вам всього лише потрібно завантажити і встановити додаток "Быстрозайм", оформити позику і ви отримаєте займ на 10% дешевше. Знижка буде автоматично застосовуватися, як тільки позику буде оформлено. Вам не потрібно буде робити жодних зайвих дій. Якщо у вас вже є "Быстрозайм" у вашому смартфоні, вам просто необхідно оформити позику через програму і отримати 10% знижку. Якщо у вас вже є промокод на знижку, який ви отримали раніше, то знижка буде враховуватись з наявною.
Таким чином, ви завжди зможете користуватися зручним додатком від "Быстрозайм" і отримувати кредити завжди на 10% дешевше.
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