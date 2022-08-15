Модні тенденції при виборі букета у подарунок

І щороку флористи компанії Flowers.ua дотримуються новомодних трендів при оформленні букетів, щоб тішити своїх клієнтів неймовірними композиціями. Квіти можуть виразити цілий спектр почуттів, починаючи від симпатії, закінчуючи подякою та співчуттям. Зробивши правильний подарунок, ви зможете перетворити звичайнісінький будній день адресата на святковий.

Модні квіткові тренди сезону 2022

Головною тенденцією флористичної моди у 2022 році є витончений мінімалізм. Також продовжує утримувати позиції першості демократичний стиль еко. Букети квітів https://flowers.ua/ua/bukety-tsvetov не повинні бути надмірно кричущими, строкатими та об'ємними. Щодо кількості рослин у букеті, можна зробити виняток, хіба що, на користь 101 троянди. Подібний подарунок вразить кожну дівчину, а також є певна категорія приводів, з нагоди яких замовити доставку масштабної композиції стане найвдалішим варіантом (наприклад, ювілей, річниця стосунків або кругла дата ведення успішного бізнесу). Модними визнані букети, в яких головною акцентною точкою є одна квітка. Це може бути найстрокатіший, пишний або ефектний бутон. Також не втрачають популярності монокомпозиції із рослинами одного сорту або бутонами в одній колірній палітрі. Особливо привабливо в монобукетах виглядають півонії, троянди, орхідеї.

Мінімалізму варто дотримуватися і щодо упаковки. Відкидаємо всі розкішні варіанти та зупиняємось на пастельних тонах. Помірність – ось основний принцип при оформленні композицій. Також допускається (і заохочується) легка недбалість. Флористи Flowers.ua вже котрий рік віддають перевагу крафтовому паперу, декоративній сітці або прозорій кальці. Упаковка має бути допоміжним, а не головним елементом, який відбиратиме більшу частину уваги.

Приклади трендових композицій

Незвичайно виглядають квіткові композиції, в яких поєднуються квіти зі свіжими фруктами або солодощами. Наприклад, чудовим подарунком стане плетений кошик із білими трояндами, печивом макарон та апельсинами.

Якщо вас запросили на день народження і ви хочете зробити подарунок, що запам'ятається надовго, віддавайте перевагу композиціям в оригінальній упаковці. Наприклад, квіти в коробці https://flowers.ua/ua/cvety_v_korobke виглядають дуже стильно та незвично. Більш того, подібна упаковка продовжує життя рослинам, є досить міцною, тому до квітів можна додати цукерки або невелику плюшеву іграшку. Сама композиція може включати звичайні польові квіти, але завдяки вміло підібраному оформленню, подарунок буде вигідно відрізнятися на тлі інших. Також крім живих квітів можна доповнити композицію сухоцвітом або декоративною зеленню. І не забудьте про святкову листівку із вашими теплими словами. Що б ви не вибрали, флористи компанії Flowers.ua з радістю проконсультують вас та допоможуть підібрати найвдаліший презент.